Szuper hírt kapott Dárdai legkisebb fia, máris túlszárnyalta a bátyjait

Eddigi pályafutása legfontosabb heteit, hónapjait éli Dárdai Bence. A Hertha-edző Dárdai Pál 17 éves fia júniusban Budapesten nyert U17-es Európa-bajnoki címet a német korosztályos válogatott erősségeként, majd júliusban apja a berlini felnőttcsapat keretéhez vezényelte, amelyben már be is mutatkozott a Bundesliga-másodosztályban. Most pedig először becsülte meg a piaci értékét a mértékadó Transfermarkt, nem is akármilyen összegre!

Dárdai Bence egy tekintetben máris felülmúlta mindkét bátyját / Fotó: Twitter/herthabsc

A szakportál számos szempont alapján 500 ezer euróra (közel 200 millió forint) lőtte be a legkisebb Dárdai fiú árát. Összehasonlításul: a magyar NB I-ben csak 11 honi játékos értékesebb nála; bátyjai közül pedig Palkó 100 ezer, Márton 300 ezer eurós (39 és 117 millió forint) summával nyitott a pályája elején.

A német focisták közül annak idején Dárdai Bencééhez hasonló összeggel kezdett a listán például Julian Brandt, akit ma már 42-szeres német válogatottként 40 millió euróra (15,6 milliárd forint) taksálnak.

– Bence megdolgozott a lehetőségért, és örülök neki, hogy élt is a lehetőséggel – mondta apja és egyben edzője minden idők ötödik legfiatalabb Hertha-debütánsáról, aki a berlini kertjük után immár német bajnokin is együtt játszott két bátyjával.