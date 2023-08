Elvarázsolt a stadiont a magyar atlétalány, fiatal sportolónőt gyászol a világ

Ezen a héten magasan Kozák Luca volt a legnépszerűbb a Metropol olvasóinak táborában. Az atlétikai vb-n 100 méteres gátfutásban induló lány óriási tempóban száguldott az elődöntőbe, végül a 13. lett. A döntőbe ugyan nem került be, de mint elmondta, szívesen elvállalta volna azt is.

Legszívesebben futnék még egyszer, akár fél óra múlva, hátha jobb lenne

- mondta búcsúzóul a 2022-es év magyar sportolónője.

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Hosszú Katinka is ünnepelt a héten, férjével, Mátéval tavaly augusztus 22-én kötötték össze örökre az életüket. A házassági évfordulót már bearanyozta a kis Kamília is, aki három hete látta meg a napvilágot. Katinka nem is lehetne boldogabb.

24 éves korában halálos közúti balesetet szenvedett Ashlea Albertson amerikai autóversenyzőnő. A sors fintora, hogy a sportoló nem a volánnál, egy versenyen lelte halálát, ahogy attól a szerettei mindig tartottak. Ashlea a nyaralásukról hazafelé tartva, 31 éves vőlegénye, Jacob Kelly mellett ült egy GMC Terrain anyósülésén, amikor az Indiana állambeli Jackson megyében bekövetkezett a végzetes tragédia.