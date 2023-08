„48 óra múlva a műtőasztalon feküdtem” – súlyos betegséggel küzd a magyar sztársportoló

Néhány hónappal ezelőtt tudta meg, mekkora a baj... Lubics Szilvia ultrafutó közösségi oldalon számolt be arról, hogy a kilométerek mellett a nyáron a gyilkos kórral is megküzdött. Lubics kiemelte, a történetét azért is osztotta meg, hogy mindenkit figyelmeztessen: nem szabad elkendőzni a bajt, a struccpolitika nem segít.

„Melanoma malignum (BNO: C4370 – Az alsó végtag rosszindulatú melanomája). Ez az én diagnózisom. Hónapok óta figyeltem, egy »anyajegyet« a combomon. Nem volt nagy, de mintha nőtt volna és a színe sem tetszett. Nem hagyott nyugodni, június végén elmentem megmutatni egy bőrgyógyásznak. Leforrázva jöttem ki a rendelőből: nagy valószínűséggel melanoma. Azaz rosszindulatú bőrdaganat, azok közül is a rosszabb fajtából való. Azonnal ki kell operálni, legkésőbb egy héten belül. Már csak azért is szíven ütött a dolog, mert pár éve vesztettünk el egy közeli családtagunkat melanomában. Próbáltam összekaparni magam az első sokk után. Nem ment könnyen, de nem is hagyhattam el magam, vártak rám a feladatok: másnap fontos találkozó, előadás Budapesten, Kolos érettségizik két napon belül, rendelés, futnom is kellene – hisz hamarosan Skócia… 48 óra múlva már a műtőasztalon feküdtem, és mire felocsúdtam, ki is vágták belőlem a kis mocskot”

– írta a bejegyzésében Lubics, akinek a szervezetében a legutóbbi CT-vizsgálat alapján nincs áttét.

„Arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek magatokra, és ha bizonytalan dolgot láttok magatokon, mutassátok meg bőrgyógyásznak, vagy még inkább: panaszmentesen is járjatok el melanomaszűrésre! (Persze ugyanez igaz a többi szűrővizsgálatra is!) Ne feledjétek, a struccpolitika itt nem segít, a korai diagnózis életet menthet!”