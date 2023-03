"Így is jár a kalapemelés" - Kiesett a Fradi, de sokat nyert a menetelés során

Több mint 50 ezer néző előtt, a kupasorozat május 31-i döntőjének is otthont adó Puskás Arénában is 2-0-ra maradt alul a Fradi a német Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben. Az összesítésben kettős vereséggel és 0-4-es gólkülönbséggel, mégis közönségétől megünnepelve búcsúzó magyar bajnokcsapat a legjobb 16 között fejezte be a menetelését.

Dibusz (balra) leginkább azt fájlalja, hogy nem sikerült legalább egy góllal megörvendeztetni a szurkolókat Fotó: Szabolcs László / Ripost

A meccs után a Fradi legjobbja, Dibusz Dénes értékelt az M4 Sport adásában.

– Megérdemelten nyertek, megérdemelten jutottak tovább, sajnos ez nyilvánvaló. Mindent megtettünk a lehetőségeinkhez képest, elég kevesen voltunk, egyáltalán nem volt ideális a helyzet.

De az egész menetelésért azért így is jár a kalapemelés a csapatnak.

Kár, hogy ma nem sikerült legalább egy fránya gólt szereznünk, hogy a szurkolóknak egy kicsit jobb kedve legyen a végén. Mindenki csalódott, de ebben most ennyi volt. Voltak nagyon szép és nagyon fájó pillanatok is ebben a sorozatban. Azt mindenképpen megtanultuk, hogy nincs olyan ellenfél, akit ne lehetne zavarba hozni, aki ellen ne lehetne meglepetést okozni. Sok tapasztalatot szereztünk, ezt nyilván kamatoztatni kell majd a nyári selejtezők során. Most pedig gyorsan kipihenni ezt, mert nagyon fárasztó és intenzív mérkőzés volt, és a vasárnapi zalaegerszegi bajnokit nyilván be kell húznunk

– mondta a Fradi csapatkapitánya.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző óriási sóhajtással kezdte az értékelését.

– Ilyen mérkőzéseken nem szabad hibázni, és minden adódó lehetőséget ki kell használni. Ha nem tesszük, ezen a szinten az ellenfél megbosszulja. Ez történt ma. A Bundesliga nyilván erősebb a magyar bajnokságnál, ha minden héten ott játszanánk, erősebbek lennénk. Most is több lehetőségünk lett volna, ha nincs a sok sérülés és nagyobb kerettel tudunk dolgozni. Régóta nem szerepelt magyar csapat európai kupa nyolcaddöntőjében. Most az a kérdés, hogy ezzel megelégszünk-e vagy még egy lépéssel előrelépünk. Szerintem ki kell elemeznünk a történteket és megtenni azt a következő lépést

– mondta Csercseszov.