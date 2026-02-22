RETRO RÁDIÓ

Rendületlenül támadják az ukránok Belgorodot: egy 3 éves gyermek is megsérült

Cirkálórakétával támadták meg Oroszország rakétaüzemeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 13:50
orosz-ukrán háború sérült gyermek

Az ukránok továbbra is támadják Belgorodot, egy férfi és egy hároméves gyermek is megsérült a támadásban. A Flamingo cirkálórakétával megtámadták Oroszország rakétaüzemeit. Ukrajna az orosz gázfeldolgozó üzemeit is igyekszik gyengíteni.

Oroszország nyugati részén, a Belgorod régióban támadtak az ukránok. A több mint 200 drónnal mért csapássorozat során egy férfi és egy hároméves gyermek megsérült. Súlyos állapotban vitték őket kórházba, miután az egyik drón egy autóra támadt. A legsúlyosabb támadások a Krasznojaruzsszkij (45 drón), a Grajvoronszkij (32 drón és 11 lövedék) és a Sebekinszkij (30 drón) járásokat érték. A Grajvoroni járásban három lakos sérült meg – írja a Ripost.

Az ukránok és az oroszok egybehangzóan arról számoltak be, hogy egy otthoni gyártmányú „Flamingó” cirkálórakétával rajtaütöttek egy orosz rakétaüzemen Udmurtföldön, illetve egy gázüzemen Szamara megyében. Február 21-én, szombat éjszaka két telepet is megtámadtak. 

Éjszaka az ellenség két ipari telepet támadott meg a megyében. A sürgősségi ellátás már dolgozik a terepen

– írta Szamara kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev. A Neftegorszk városában fekvő gázfeldolgozó üzem is megsérült a jelentések szerint.

