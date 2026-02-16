Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban
Orbán Viktor fontos dologra hívta fel a figyelmet.
Az ukránok nyakig vannak a magyar választási kampányban Orbán Viktor szerint. „Finanszírozzák az ellenfeleinket, mert nekik sem mindegy a magyar választás végeredménye.”- nyilatkozta legújabb videójába, amelyet közösségi oldalán osztott meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre