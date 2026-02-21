Orbán Viktor: Nem fogjuk ezt tétlenül nézni! - videó
Ukrajna fenyegetéséről van szó.
Orbán Viktor keményen üzent Ukrajna fenyegetésére reagálva. Először is ki kell védeni a fenyegetést, majd meg kell tenni a szükséges lépéseket - mondta el Facebookra feltöltött videójában.
