Orbán Viktor Lukács Nikolasznak üzent: Jó, hogy velünk vagy!
Róka az árral szemben is megharcol az igazáért.
Orbán Viktor közös képpel és egy üzenettel kedveskedett Lukács Nikolasz Rókának, akit a baloldali gyűlölködők támadtak meg a napokban.
Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy!
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
