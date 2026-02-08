Orbán Viktor: Életünk legkockázatosabb évei elé nézünk

Orbán Viktor ismét a nézők kérdéseire válaszolt, ezúttal Szombathelyen, a Háborúellenes Gyűlés legutóbbi állomásán. A miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy a következő négy év óriási biztonsági kockázatokat rejt. Szerinte életünk talán legrizikósabb évei előtt állunk.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen is telt ház előtt válaszolt a kérdésekre Orbán Viktor (Fotó: MW)

Ennek kapcsán elmondta, hogy meglátása szerint az uniós vezetők egy tervet hajtanak végre, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, a fegyvergyártás felpörgetése.

Ma az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra, és kimondták, hogy 2030-ra készen kell állni a háború megvívására

– húzta alá a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte.

Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás.

Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni

– jelentette ki. Emlékeztetett: az ukránok az Európai Uniótól kértek 1500 milliárd dollárt.

Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket Magyarországról elviszik

– figyelmeztetett. A kormányfő azt is leszögezte, ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona is anélkül, hogy az oroszokkal egyeztetnének, az háborút jelentene. Az oroszok ugyanis megmondták, hogy legitim katonai célpontnak tekintenének minden Ukrajna területén állomásozó nyugati katonát.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza: