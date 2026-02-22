Orbán Viktor: bejelentés hamarosan!
Áttekintették az ukrán energiazsarolás kezelése érdekében szükséges lépéseket.
„A mai napon összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsük az ukrán energiazsarolás kezelése érdekében szükséges lépéseket.” – írta Orbán Viktor vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán.
Bejelentés hamarosan!
– olvasható a bejegyzéshez csatolt képen a miniszterelnök közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre