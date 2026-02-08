RETRO RÁDIÓ

Brüsszel és a Tisza Párt Ukrajnát és a háborút támogatja – íme, a szombathelyiek véleménye erről!

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés országjárása, ezúttal a Vas vármegyeiek mutathatták meg, hogy elkötelezettek a béke mellett, sőt, még a miniszterelnöknek is feltehették kérdéseiket. Ukrajna EU-s pénzekből való támogatása sokaknál kiverte a biztosítékot, ennek a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen hangot is adtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 13:46
Módosítva: 2026.02.08. 15:05
Brüsszel Ukrajna Háborúellenes Gyűlés

Tavaly az október 23-i nemzeti ünnepen jelentette be Orbán Viktor, hogy országjárásra indítja a Digitális Polgári Köröket, február 7-én pedig már a kilencedik állomásához érkezett az eseménysorozat. A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre rengetegen látogattak el, teljesen megtelt a csarnok. A résztvevők abban kivétel nélkül egyetértettek, meg kell akadályozni, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba, mert a magyar fiatalokat nem küldhetik idegen országok háborújába. Többen viszont annak is hangot adtak, mennyire ellenzik Ukrajna EU-s pénzekből való támogatását

Kövesi Csaba egy feszülettel a kezében érkezett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre
Kövesi Csaba egy feszülettel a kezében érkezett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre (Fotó: Mediaworks)

Kövesi Csaba egy feszülettel a kezében érkezett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre

Azt mondta, hogy a kereszt a béke szimbóluma, ezzel is szerette volna kifejezni, hogy ő a béke oldalán áll. Elmesélte, hogy családjuk több tagja is harcolt a második világháborúban, ezt pedig soha többé nem szeretnék átélni. Ukrajna EU-s csatlakozása szerinte veszélyes, mivel utána velünk fizettetnék meg a háború árát.

Úgy látszik, hogy nagyon felértékelődött Ukrajnának a szerepe és hogy hozzánk tartozzon, az unióhoz. A mi saját pénzünkből kellene fizetnünk majd azt a hozzájárulást, hogy Ukrajna felfejlődjön. Nagyon rossz dolognak tartom

— válaszolta a Bors kérdésére a férfi.

Kecskés Ilona szerint a Tisza Párt egy báb, amit Brüsszel zsinóron rángat (Fotó:  Mediaworks)

A Tisza Párt Magyarországot háborúba vinné

Kecskés Ilona aggódik a fiatalok jövőjéért, szerinte a béke közös érdek, amiért muszáj mindenkinek összefognia egymással. Az, hogy a Tisza Párt befarolt a brüsszeli tervek mögé, szerinte döbbenetes.

Igazából a Tisza Pártot rángatják Brüsszelben. Ez egy bábu. Azt szeretnék vele elérni, hogy Magyarországnak ne legyen jó, sodródjunk bele minden rosszba

– hangsúlyozta az asszony.

Csercsik Zoltán gazdálkodásból él. Családi vállalkozását féli az ukránoktól
Fotó:  Mediaworks

Zoltán a megélhetését félti az ukránoktól

Csercsik Zoltán a kisfiával érkezett Szombathelyre. Azért érezte fontosnak, hogy őt is magával vigye, mert aggódik a jövőjéért. Zoltán gazdálkodóként dolgozik. Elmondta, hogy az Ukrajnából érkező olcsóbb, de silányabb minőségű termékek hátráltatják a magyar gazdákat.

Nagyon szomorúnak tartom. Én, ugye, gazdálkodom, és nagyon nem mindegy, hogy az ukránok hogyan, mennyire fognak befolyásolni minket, mert mi ebből élünk, a gazdálkodásból. És most az ukránok miatt egy kicsit gyengébben muzsikál a dolog

– magyarázta, ugyanakkor hozzátette, hogy mi, magyarok, azért mindig talpon maradunk.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:


 


 

 

