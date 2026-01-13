Elsöprő Fidesz győzelmet jelez a legújabb felmérés

A Real-PR 93. nevű közvélemény-kutató cég 2022-ben és 2024-ben is az egyik legpontosabb előrejelzést adta a választások kimenetelét illetően. A legújabb, decemberi felmérésükben azt mérték, hogy míg a Fidesz erősödik, addig a Tisza Párt tábora fogyatkozóbban van. A kutatás azt mutatja, hogy a két párton kívül a Mi Hazánk lenne még biztos parlamenti szereplő. Nézzük a pontos számokat!

Állandósulni látszik a Fidesz előnye, egy most vasárnap tartott választáson fölényes győzelmet aratnának

A biztos szavazók körében elvégzett kutatás azt az eredményt hozta, hogy a Fidesz a szavazatok 49 százalékát szerezné meg, őket követi az egyre gyengülő Tisza Párt 38 százalékkal, majd messze lemaradva - de a parlamenti küszöböt kényelmesen megugorva – a Mi hazánk szerezne még 7 százalékot. Ez esetben egy három párti parlament alakulna 2026-ban.

A Real-PR legújabb mérését rávetítették az ellenzék által gyakran hivatkozott 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorára.

A kalkuláció eredménye szerint a jelenlegi támogatottsági adatok mellett a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg, ami stabil, kétharmadhoz közeli kormánytöbbséget jelentene.

Az eredmény külön érdekessége, hogy az elemzés egy ellenzéki körökben is elfogadott számítási modell alapján készült, így nem kormánypárti módszertanra épül. A számok azt jelzik, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett az ellenzék komoly kihívásokkal nézne szembe egy most tartott országgyűlési választáson.

A hirado.hu korábbi beszámolója szerint a Nézőpont Intézet kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – olvasható a Riposton.