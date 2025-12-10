Orbán Viktor: Év végi nagy dobás
Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé a Háborúellenes Gyűlést.
A Szegeden megrendezésre kerülő, immár negyedik, Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni. A december 20-ai eseményen Lázárinfóra is lehet számítani - derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzéséből.
"December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé az eseményt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott." - olvasható a honlapon.
Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!
- írja a kormányfő.
