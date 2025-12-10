Orbán Viktor: Év végi nagy dobás

A Szegeden megrendezésre kerülő, immár negyedik, Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni. A december 20-ai eseményen Lázárinfóra is lehet számítani - derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzéséből.

Orbán Viktor Fotó: Hans Lucas via AFP

"December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé az eseményt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott." - olvasható a honlapon.

Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!

- írja a kormányfő.