Orbán Viktor: Év végi nagy dobás

Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé a Háborúellenes Gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 20:43
Lázár János Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

A Szegeden megrendezésre kerülő, immár negyedik, Háborúellenes Gyűlésre már lehet regisztrálni. A december 20-ai eseményen Lázárinfóra is lehet számítani - derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzéséből.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Hans Lucas via AFP

"December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé az eseményt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott." - olvasható a honlapon.

Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!

- írja a kormányfő.

 

