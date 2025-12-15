Orbán Viktor: Csak ember maradj!
Fontos üzenetet küldött Ákos, nemcsak a béke pártján állóknak, hanem a gyűlölködőknek is. Üzenetét Orbán Viktor is megosztotta.
Telt házas koncertet adott az Arénában Ákos, aki fontos üzenetet is küldött színpadról, nemcsak a béke pártján állóknak, hanem a gyűlölködőknek is. Az erről készült felvételt még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta.
Mint mondta, senki sem zárnak ki, nem akarnak rosszat senkinek.
Kapok olyan üzeneteket, hogy mikor tűntök el már végre. Testvérek, határozottan és szelíden mondjuk ki: nem fogunk eltűnni. Egy hazában fogunk élni, ez a kis haza elég tágas kell legyen, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás és sokféle nézet elférjen benne
– fogalmazott Ákos.
