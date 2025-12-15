Orbán Viktor: Csak ember maradj!

Telt házas koncertet adott az Arénában Ákos, aki fontos üzenetet is küldött színpadról, nemcsak a béke pártján állóknak, hanem a gyűlölködőknek is. Az erről készült felvételt még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta.

Üzenetét Orbán Viktor is megosztotta. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mint mondta, senki sem zárnak ki, nem akarnak rosszat senkinek.

Kapok olyan üzeneteket, hogy mikor tűntök el már végre. Testvérek, határozottan és szelíden mondjuk ki: nem fogunk eltűnni. Egy hazában fogunk élni, ez a kis haza elég tágas kell legyen, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás és sokféle nézet elférjen benne

– fogalmazott Ákos.