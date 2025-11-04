Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárogtatási botrányáról: Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék
Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget.
Szentkirályi Alexandra is elmondta véleményét a Tisza Párt botrányával kapcsolatban.
A Facebookon videót tett közzé az adatszivárogtatási botrányról, amelyhez ezeket a sorokat fűzte:
TISZA App: Made in Ukrajna!
Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk.
Az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.
Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett.
Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.
Péter, vállald a felelősséget!
