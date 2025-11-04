RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárogtatási botrányáról: Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék

Magyar Péternek vállalnia kell a felelősséget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 15:53
Szentkirályi Alexandra Tisza Párt botrány

Szentkirályi Alexandra is elmondta véleményét a Tisza Párt botrányával kapcsolatban.

Szentkirályi Alexandra a Tisza adatszivárogtatási botrányáról: Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék. Fotó: Gáll Regina / Metropol

A Facebookon videót tett közzé az adatszivárogtatási botrányról, amelyhez ezeket a sorokat fűzte:

TISZA App: Made in Ukrajna!


Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk.


Az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.


Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett.


Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.


Péter, vállald a felelősséget!

