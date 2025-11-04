RETRO RÁDIÓ

Ukrán bűnözők hozzáférhetnek a Tisza Párt támogatóinak bankszámlájához!

Lecsupaszíthatják a számlákat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 13:23
bűncselekmény Tisza app magyar Péter jelszó

Már nem csak az adataikat kell féltenie a tiszás támogatóknak, hanem a pénzüket is.  Ukrán hekkerek jó eséllyel megszerezhették a Tisza szimpatizánsok bankszámlaszámát is.

Óriási a felháborodás az újabb tiszás ukrán adatbotrány miatt, miután 200 ezer ember adata kiszivárgott egy honlapra. A Tisza Párt mobilalkalmazását használók adatairól van szó. A nevük, a címük, a telefonszámuk, email-címük, jelszavuk és felhasználónevük is kikerült, sőt, még a tartózkodási helyüket is rögzítette az applikáció.

De könnyen ukrán csalók áldozatai is lehetnek, hiszen sokak esetében a bankszámlaszámuk is kiszivároghatott!

A Ripost úgy tudja, hogy a Tisza Világ appot összekapcsolták egy másik applikációval, az úgynevezett  Rendszerváltó Kártyával, amelyben híveitől pénzt gyüjtött Magyar Péter. Ehhez azonban meg kellett adniuk a bankszámlaszámukat, akár egy internetes áruházban!

Ezt az applikációt hónapok óta reklámozza Magyar Péter, többen havi rendszerességgel utaltak neki a bankszámlájukról.  Cserébe az iPhone-ok vagy az androidos okostelefonok pénztárca appjában kaptak egy "kártyát".  

Az ukrán hadsereg és akár az alvilág is boldogan várta az önként megadott adatokat 

A két applikáció összekapcsolásával a Tisza hívek számlaadatai már jó eséllyel ukrán bankkártyacsalók birtokában lehetnek.

Aki 11 hónapon át rendszeresen utal a Tiszának, az már zöld kártyát kap a telefonja digitális tárcájába. Bizony.

Az adományozás éppen úgy működik, mint egy internetes vásárlás, ha pedig rendszeres, az olyan, mintha mondjuk a Netflixre fizetnénk elő,  így minden hónapban levonják az adott összeget a kártyáról. Tehát az adatbázis  aktívan használja a banki adatainkat. 

A Tisza Világ app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi.  A cég egyik honlapján ő maga dicsekedett el azzal, hogy legfontosabb megrendelője az ukrán hadsereg és különféle állami megrendelésekből élő cégek. Az ukrán informatikai ipar és az ukrán kibercsalók közötti szoros kapcsolatt pedig már köztudomású aza nemzetközi cyberbűnözés világában.

 Az elmúlt hónapokban feltűnően megnőtt az online elkövetett csalások száma, tavaly évi 8 milliárd forint kárt okoztak a csalók a becsapott magyaroknak. A csalások mögött 80 százalékban ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. A Tisza app kiszivárgott adatai könnyen tehetik bűncselekmény áldozatává azokat akik megadták a bankszámlaszámukat.

 

Orbán Viktor: A Tisza adatbotránya súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

A Tisza legutóbbi súlyos ukrán adatbotrányával Orbán Viktor és a kormány is foglalkozott. "Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a rendszerbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat. 

Megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek

Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el." - közölte a miniszterelnök hétfőn.

 

