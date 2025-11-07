RETRO RÁDIÓ

Sikeres volt Orbán Viktor és Donald Trump megbeszélése – Galéria

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor Donald Trump megbeszélés

Hatodik alkalommal találkozott Orbán Viktor és Donald Trump 2025, november 7-én, pénteken második alkalommal fogadta a Fehér Házban az Egyesült Államok elnöke Magyarország miniszterelnökét. „Nagyszerű vezető” – közölte Trump, miközben ujjával Orbán Viktorra mutatott.

A kétoldalú találkozót munkaebéd, valamint közös sajtótájékoztató előzte meg. A zárt ajtós megbeszélést követően Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott, melynek elején jó hírt közölt.

Teljes szankciómentességet kaptunk

– tájékoztatott Orbán Viktor a Magyarországra érkező orosz energia kapcsán. A kormányfő elmondta: időkorlát nélküli, teljes szankciómentességet kapott Magyarország a Török áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre. Sikerült tehát megmenteni a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelkedik az együttműködés. Ennek keretében többek közt Magyarország nukleáris fűtőanyagot vásárol az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorok épülnek hazánkban.

