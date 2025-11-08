Bréking! Pikó András végig tudta, hogy Horváth Alexander megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban

Pikó András bizalmasa, Ali Abd El Rahim kitálalt. Eszerint a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek, hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak. Kiderült, Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban.

Pikó András és Horváth Alexander tehát végig hazudták a kampányt, amikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbulis szelfije évekkel ezelőtt készült. Magyarország jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Ez a képviselői eskü egyik legfontosabb fogadalma.

Ennek sem Pikó, sem Horváth nem feleltek meg, megszegték esküjüket. Pikó András hitelessége összeomlott, Horváth Alexandernek pedig soha nem is volt. Pikó András polgármesteri legitimációjának vége.