Bréking! Pikó András végig tudta, hogy Horváth Alexander megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban
Kitálalt a bizalmasa.
Ferencz Orsolya Facebook-videóban jelentette be: Pikó András bizalmasa, Ali Abd El Rahim kitálalt. Végig tudta, hogy politikustársa, Horváth Alexander már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban.
Kiderült, Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje, már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban. Pikó András és Horváth Alexander tehát végighazudták a kampányt, mikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbulis selfieje évekkel ezelőtt készült.
Pikó András polgármesteri legitimációjának vége. Kérem ezegyszer tegye meg a felelős lépést, és mondjon le és vigye magával a drogbulik királyát, Horváth Alexandert is!
- írta Facebook videójához Ferencz Orsolya.
A videóban pedig elmondta a részleteket:
Pikó András bizalmasa, Ali Abd El Rahim kitálalt. Eszerint a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek, hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak. Kiderült, Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban.
Pikó András és Horváth Alexander tehát végig hazudták a kampányt, amikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbulis szelfije évekkel ezelőtt készült. Magyarország jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Ez a képviselői eskü egyik legfontosabb fogadalma.
Ennek sem Pikó, sem Horváth nem feleltek meg, megszegték esküjüket. Pikó András hitelessége összeomlott, Horváth Alexandernek pedig soha nem is volt. Pikó András polgármesteri legitimációjának vége.
- mondta el, majd leszögezte, hogy Pikó Andrásnak és Horváth Alexandernek is le kell mondania.
