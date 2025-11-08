"Évekkel ezelőttinek hívják a tudomásuk szerint is pár hónapos felvételt" Pikó embere kitálalt: Pikó hazudik!

Pikó eddig azzal védte a már akkor is védhetetlent, hogy Horváth Alexander drogbulis felvételei 2-3 évvel ezelőtt készültek, amikor még fiatal volt. És legfőképpen még akkor NEM volt képviselő. Pedig DE. A drogbuli idején Horváth Alexander már képviselő volt! Ezt Pikó saját embere állítja. Ali Abd El Rahim, korábbi helyi DK elnök, most Pikó embere, közösségi oldalán tálalt ki.

Pikó jelöltjének ezzel annyi! / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Pikó jelöltjének kampó?

Ali Abd El Rahim szerint nem igaz az, amit Pikó az Egyenes beszéd című ATV műsorban állított, hogy Horváth Alexander drogbulis felvétele 2-3 éve készült, amikor még "csikó" volt. Ali Abd El Rahim állítása szerint a felvétel akkor készült amikor Horváth már Józsefváros képviselője volt. Ráadásul Ali Abd El Rahim szerint a felvétel hosszabb. A választópolgároknak jogában áll megismerni a teljes hosszt. A felvételt Pikó rejtegeti, pedig kutya kötelessége lenne megmutatni azokat.

Ali Abd El Rahim a Pikó András vezette „civil” városvezetés valódi politikai hatalmi gépezetté vált. A „Józsefváros Krónika 2025 – A politikus visszatér” című bejegyzésben részletesen leírja, miként árulta el Pikó a korábbi szövetségeseit, hogyan alakult ki hatalmi harc a Tisza Párt kegyeiért, és hogyan tűnt el a civil szellem a józsefvárosi politikából. Szerinte Józsefváros ma már nem a civileké, hanem a hideg politikai számításé – a polgármester és köre pedig éppen azt a „régi politikát” játssza, amely ellen korábban harcolni ígértek.

Így süllyedt oda, hogy a TV-ben hazudik Pikó, és azt állítja, hogy a drogbuli idején Horváth még nem volt képviselő. A poszt szerint azonban bizony az volt.

Posztjában Ali Abd El Rahim feketén-fehéren leírja:

Évekkel ezelőttinek hívják a tudomásuk szerint is pár hónapos felvételt.



