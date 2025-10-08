RETRO RÁDIÓ

Hatósági ellenőrzés indult a Tisza legújabb adatbotránya kapcsán

Hivatalból vizsgálódik a NAIH. Húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra a Tisza Párt applikációjának köszönhetően.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 15:36
Tisza Párt Magyar Péter botrány

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) saját hatáskörben, sajtóhírek alapján szerzett tudomást a Tisza Párt applikációját érintő lehetséges adatvédelmi incidensről.  A hatóság a Mandiner megkeresésére közölte, hogy az ügyben hatósági ellenőrzést indított, miután csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Oleh Ostroverkh volt a legalkalmasabb a Tisza Világ kifejlesztésére 

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is

Az adminisztrátorok között szerepel Myroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja alapján ungvári származású webfejlesztő, és jelenleg a PettersonApps nevű ukrán vállalatnál dolgozik. Ez a cég mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott, és több mint száz munkavállalót foglalkoztat. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottságának tagja. Ez a nonprofit szervezet az ukrán hadsereg robotikai és dróntechnológiai fejlesztéseinek támogatására jött létre.

Október 6-án a NAIH hivatalból hatósági ellenőrzést indított a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában. A hatósági ellenőrzés lezárultáig azonban a Hatóság nem tud további információval szolgálni

- írta válaszában Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke.

 

