Jól nézzék meg! Ezzel az ukrán figurával dolgozott Magyar Péter a Tisza-appon!

A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Bizalomgerjesztőnek aligha lehet mondani.

Magyar Péter őt találta a legalkalmasabbnak a Tisza Világ kifejlesztésére

Az pedig rengeteg kérdést vet fel, hogy ahogy az Index is írta: az ukrán férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést.



A Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítenek az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában.

Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.

A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves egységgel szoros együttműködést ápolnak. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik – írja a Ripost.

