Újabb bizonyítékok: A Tisza applikáció fejlesztője az ukrán hadsereg beszállítója

Ő maga dicsekedett el ezzel.
A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. A cég egyik honlapján ő maga dicsekedett el azzal, hogy legfontosabb megrendelője az ukrán hadsereg. A Tisza-Világ nevű alkalmazás elkészítője tehát az ukrán hadsereg egyik legnagyobb informatikai beszállítója!
Magyar Péter applikációjának kifejlesztője és az általa vezetett cég elsősorban katonai mobil alkalmazásokra specializálódott, ezért a hadsereg különböző egységeivel napi szinten ápol kapcsolatot. A cégvezető szobájában ki is tűzte az egyik műszaki dandár aláírásokkal, személyes köszönetekkel teli zászlaját – írja a Ripost.
A Tisza applikáció fejlesztőjének szobájában ott vannak az ukrán hadsereg speciális alakulatainak köszönő oklevelei is. Ő maga tette ki a világhálóra az erről szóló képeket.
Az Index korábban megírta: az ukrán férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű speciális kommandójával folytat évek óta szoros együttműködést.
A Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, feladatai közé tartozik a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, mindenek mellett a dróntechnika és az ehhez szükséges applikációk valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.
A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves nevű speciális katonai egységgel működnek együtt napi szinten. Első számú informatikai beszállítójuk pedig az a Petterson App, amelyik a Tisza Világ applikációt vagyis a Tisza Párt szervezeti kereteit biztosító alkalmazást fejlesztette!
Magyar Péter nem véletlenül talált rájuk, ők egész Ukrajna legnagyobb applikáció fejlesztői, tevékenységük 50-60 százaléka ebből áll. Ráadásul Ungvár a székhelyük, Magyarországról tehát nagyon egyszerű kapcsolatot tartani velük. Első számú megrendelőjük az ukrán hadsereg. Így hirdetik magukat a neten:
Mindez felvet több súlyos kérdést:
Hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelyik elsősorban az ukrán hadsereg beszállítója? Ki ajánlotta neki az ukrán hadsereg informatikai partnerét?
Miután a Tisza Világ applikációból sok ezer magyar felhasználó adata kiszivárgott, kérdés az is, hogy mennyi kerülhetett ezekből az ukrán hadsereg informatikai beszállítójához?
