A Tisza-adó legnagyobb vesztesei a budapestiek lennének

A Tisza-adó legnagyobb vesztesei a budapesti dolgozók lennének, a nyertesei pedig az adókerülők. A progresszív adó visszahozná a 2010 előtti korszakot, amikor tömegek kapták borítékba a bért - derült ki a BP Műhely legújabb poadcastjéből.
A progresszív adóról a Városműhely podcastban három gazdasági szakértő mondta el véleményét. Az elhangzottakból egyértelmű: a budapestiek, a középosztály és a családosok járnának a legrosszabbul, ha a kormány feladná az egykulcsos rendszert.
A műsorvezető, Steiner-Isky Annamária felidézte, hogy Magyarországon 1988-tól 2010-ig progresszív adózás volt érvényben, majd 2011-ben a Fidesz–KDNP kormány bevezette a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót. Ez a rendszer azóta is alapja a kormányzati gazdaságpolitikának.
Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint nincs vita arról, hogy ez jó-e vagy nem:
Nem igaz, hogy vita övezi a többkulcsos adót. A magyar társadalom egyértelműen többkulcsos adó ellen van. Ez arról szólna, hogy elvesszük az emberek fizetésének egy részét, majd újraosztjuk. Mi abban hiszünk, hogy a magyar családok tudják a legjobban, hol van a pénz helye.
A gondolatunk az, hogy az emberek tudják a legjobban, mire költsék a pénzüket. Ezért sem értek egyet azzal, hogy egy vagy többkulcsos adó kérdése valódi társadalmi vita lenne.
– tette hozzá.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője világított rá, miért téves elképzelés, hogy a gazdagok fizetnék meg a többkulcsos adó árát:
A leggazdagabbak fizetése elenyésző. Steve Jobs évi 1 dollárt keresett, Elon Musk fizetése 0. A vagyonuk cégek értékéből és részvényekből származik, nem fizetésből. A személyi jövedelemadó tehát nem a nagyon gazdagokat, hanem a középosztályt sújtaná.
Sebestyén szerint a progresszív adórendszerrel mindig ugyanaz történik:
Visszatérnénk ahhoz a modellhez, amit 2010 előtt láttunk: borítékban, zsebbe fizetett bérek, tömeges adóelkerülés.
- mondta.
Hortay Olivér, a Századvég kutatója szintén egyértelmű veszteséget lát:
A munkavállalók kétharmada – egyes becslések szerint az emberek háromnegyede – rosszul járna ezzel az intézkedéssel. A maradék negyed pedig legfeljebb ugyanott maradna. Ezért népszerűtlen a kiszivárgott Tisza-csomag.
Hortay hangsúlyozta: a kormány 2010 után a munkavállalók tehermentesítését célozta, a plusz bevételeket inkább a multinacionális cégekre vetette ki. Ez volt az alapja annak, hogy az elmúlt 15 évben egymillió új munkahely jött létre, és a bruttó reálkeresetek 80 százalékkal emelkedtek.
Egy friss diplomás évente 300–600 ezer forintot veszítene, egy kétgyermekes család körülbelül egymilliót, egy felsővezető pedig akár 2 millió forintot is
– sorolta a műsorvezető.
A szakértők egybehangzóan állították: a fővárosiak lennének a progresszív adó legnagyobb vesztesei.
Palóc André is példákat hozott:
Egy középiskolai tanár Budapesten 350 ezer forinttal, egy orvos pedig milliókkal járna rosszabbul évente.
Sebestyén Géza hozzátette:
Budapesten magasabbak a bérek, ezért itt sokkal több embert érne el a magasabb kulcs. Ez a középosztályt gyengítené meg, amelyet most inkább erősíteni kellene.
A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a többkulcsos adórendszer a feketejövedelmek visszatérését hozná magával:
Sokan újra borítékban kapnák a fizetést, ahogy 2010 előtt. A feketegazdaság lenne a nyertes, az átlagos budapesti dolgozó pedig a vesztes
– fogalmazott Sebestyén.
Tehát a progresszív adó elméletben igazságosnak hangzik, de a gyakorlatban a magyar középosztályt és különösen a budapestieket sújtaná.
