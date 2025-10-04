RETRO RÁDIÓ

A Tisza-adó legnagyobb vesztesei a budapestiek lennének

A Tisza-adó legnagyobb vesztesei a budapesti dolgozók lennének, a nyertesei pedig az adókerülők. A progresszív adó visszahozná a 2010 előtti korszakot, amikor tömegek kapták borítékba a bért - derült ki a BP Műhely legújabb poadcastjéből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 18:19
Tisza-adó budapesti bér középosztály

A progresszív adóról a Városműhely podcastban három gazdasági szakértő mondta el véleményét. Az elhangzottakból egyértelmű: a budapestiek, a középosztály és a családosok járnának a legrosszabbul, ha a kormány feladná az egykulcsos rendszert.

progresszív adó
A progresszív adóval mindenki rosszul járna Fotó: Ripost

A műsorvezető, Steiner-Isky Annamária felidézte, hogy Magyarországon 1988-tól 2010-ig progresszív adózás volt érvényben, majd 2011-ben a Fidesz–KDNP kormány bevezette a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót. Ez a rendszer azóta is alapja a kormányzati gazdaságpolitikának. 

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint nincs vita arról, hogy ez jó-e vagy nem:

Nem igaz, hogy vita övezi a többkulcsos adót. A magyar társadalom egyértelműen többkulcsos adó ellen van. Ez arról szólna, hogy elvesszük az emberek fizetésének egy részét, majd újraosztjuk. Mi abban hiszünk, hogy a magyar családok tudják a legjobban, hol van a pénz helye.

Palóc három kormányzati célt emelt ki:
 

  1. egymillió munkahely megteremtése – amit az adócsökkentés és az egyszerűsítés tett lehetővé
  2. családi adókedvezmények kiterjesztése
  3. a munkához kötött támogatások rendszere – nem segélyezés, hanem a dolgozó családok erősítése

 

A gondolatunk az, hogy az emberek tudják a legjobban, mire költsék a pénzüket. Ezért sem értek egyet azzal, hogy egy vagy többkulcsos adó kérdése valódi társadalmi vita lenne.

– tette hozzá.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője világított rá, miért téves elképzelés, hogy a gazdagok fizetnék meg a többkulcsos adó árát:

A leggazdagabbak fizetése elenyésző. Steve Jobs évi 1 dollárt keresett, Elon Musk fizetése 0. A vagyonuk cégek értékéből és részvényekből származik, nem fizetésből. A személyi jövedelemadó tehát nem a nagyon gazdagokat, hanem a középosztályt sújtaná.

Sebestyén szerint a progresszív adórendszerrel mindig ugyanaz történik:

  • az átlag- és mediánjövedelműeket tolják magasabb kulcsba
  • a legtehetősebbek kikerülik az adót vagy egyszerűen más országba viszik a vagyonukat, cégeiket
  • erősödik a feketegazdaság: 

Visszatérnénk ahhoz a modellhez, amit 2010 előtt láttunk: borítékban, zsebbe fizetett bérek, tömeges adóelkerülés.


- mondta.

Hortay Olivér, a Századvég kutatója szintén egyértelmű veszteséget lát:

A munkavállalók kétharmada – egyes becslések szerint az emberek háromnegyede – rosszul járna ezzel az intézkedéssel. A maradék negyed pedig legfeljebb ugyanott maradna. Ezért népszerűtlen a kiszivárgott Tisza-csomag.

 

Hortay hangsúlyozta: a kormány 2010 után a munkavállalók tehermentesítését célozta, a plusz bevételeket inkább a multinacionális cégekre vetette ki. Ez volt az alapja annak, hogy az elmúlt 15 évben egymillió új munkahely jött létre, és a bruttó reálkeresetek 80 százalékkal emelkedtek.

Egy friss diplomás évente 300–600 ezer forintot veszítene, egy kétgyermekes család körülbelül egymilliót, egy felsővezető pedig akár 2 millió forintot is 

– sorolta a műsorvezető.

A szakértők egybehangzóan állították: a fővárosiak lennének a progresszív adó legnagyobb vesztesei.

Palóc André is példákat hozott:

Egy középiskolai tanár Budapesten 350 ezer forinttal, egy orvos pedig milliókkal járna rosszabbul évente.

Sebestyén Géza hozzátette: 

Budapesten magasabbak a bérek, ezért itt sokkal több embert érne el a magasabb kulcs. Ez a középosztályt gyengítené meg, amelyet most inkább erősíteni kellene.

A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a többkulcsos adórendszer a feketejövedelmek visszatérését hozná magával:

Sokan újra borítékban kapnák a fizetést, ahogy 2010 előtt. A feketegazdaság lenne a nyertes, az átlagos budapesti dolgozó pedig a vesztes

 – fogalmazott Sebestyén.

Tehát a progresszív adó elméletben igazságosnak hangzik, de a gyakorlatban a magyar középosztályt és különösen a budapestieket sújtaná. 

