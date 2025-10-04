A Tisza-adó legnagyobb vesztesei a budapestiek lennének

A progresszív adóról a Városműhely podcastban három gazdasági szakértő mondta el véleményét. Az elhangzottakból egyértelmű: a budapestiek, a középosztály és a családosok járnának a legrosszabbul, ha a kormány feladná az egykulcsos rendszert.

A progresszív adóval mindenki rosszul járna Fotó: Ripost

A műsorvezető, Steiner-Isky Annamária felidézte, hogy Magyarországon 1988-tól 2010-ig progresszív adózás volt érvényben, majd 2011-ben a Fidesz–KDNP kormány bevezette a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót. Ez a rendszer azóta is alapja a kormányzati gazdaságpolitikának.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint nincs vita arról, hogy ez jó-e vagy nem:

Nem igaz, hogy vita övezi a többkulcsos adót. A magyar társadalom egyértelműen többkulcsos adó ellen van. Ez arról szólna, hogy elvesszük az emberek fizetésének egy részét, majd újraosztjuk. Mi abban hiszünk, hogy a magyar családok tudják a legjobban, hol van a pénz helye.

Palóc három kormányzati célt emelt ki:



egymillió munkahely megteremtése – amit az adócsökkentés és az egyszerűsítés tett lehetővé családi adókedvezmények kiterjesztése a munkához kötött támogatások rendszere – nem segélyezés, hanem a dolgozó családok erősítése

A gondolatunk az, hogy az emberek tudják a legjobban, mire költsék a pénzüket. Ezért sem értek egyet azzal, hogy egy vagy többkulcsos adó kérdése valódi társadalmi vita lenne.

– tette hozzá.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője világított rá, miért téves elképzelés, hogy a gazdagok fizetnék meg a többkulcsos adó árát:

A leggazdagabbak fizetése elenyésző. Steve Jobs évi 1 dollárt keresett, Elon Musk fizetése 0. A vagyonuk cégek értékéből és részvényekből származik, nem fizetésből. A személyi jövedelemadó tehát nem a nagyon gazdagokat, hanem a középosztályt sújtaná.

Sebestyén szerint a progresszív adórendszerrel mindig ugyanaz történik:

az átlag- és mediánjövedelműeket tolják magasabb kulcsba

a legtehetősebbek kikerülik az adót vagy egyszerűen más országba viszik a vagyonukat, cégeiket

erősödik a feketegazdaság:

Visszatérnénk ahhoz a modellhez, amit 2010 előtt láttunk: borítékban, zsebbe fizetett bérek, tömeges adóelkerülés.



- mondta.