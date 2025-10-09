RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Stopposom volt

Ki fizeti a kávét?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 12:00
Orbán Viktor stoppos Lázár János

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Stopposom volt. Irány Salgótarján!” – írta a felvétel mellé a miniszterelnök.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: „Stopposom volt. Irány Salgótarján!” (Fotó: NurPhoto via AFP)

A bő 3, másodperces videóból kiderült, a miniszterelnök vitte el Salgótarjánba Lázár Jánost, cserébe ő fizette a kávét. Sőt, kiderült Orbán Viktor esti programja is!

Nézd meg a videót!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu