Orbán Viktor: Stopposom volt

Ki fizeti a kávét?
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Stopposom volt. Irány Salgótarján!” – írta a felvétel mellé a miniszterelnök.
A bő 3, másodperces videóból kiderült, a miniszterelnök vitte el Salgótarjánba Lázár Jánost, cserébe ő fizette a kávét. Sőt, kiderült Orbán Viktor esti programja is!
Nézd meg a videót!
