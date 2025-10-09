Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Stopposom volt. Irány Salgótarján!” – írta a felvétel mellé a miniszterelnök.

Orbán Viktor: „Stopposom volt. Irány Salgótarján!” (Fotó: NurPhoto via AFP)

A bő 3, másodperces videóból kiderült, a miniszterelnök vitte el Salgótarjánba Lázár Jánost, cserébe ő fizette a kávét. Sőt, kiderült Orbán Viktor esti programja is!

Nézd meg a videót!