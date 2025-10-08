Orbán Viktor: „Megdöbbentő és szégyenteljes”

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. Az döntésre szinte rögtön reagált Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

A miniszterelnök most egy újabb posztot szentelt az ügynek, amiben a következőket írta:

A pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt. Megdöbbentő és szégyenteljes. Szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága. Bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak. És megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van. A Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt. A programjuk Brüsszel programja. Azt pedig már jól ismerjük: migráció, adóemelés, Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel. Jobb ebből kimaradni!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.