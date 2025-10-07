Orbán Viktor: Szégyen

„Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból! Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak. Így zsarolják a mentelmi huszárt.” – írta friss videója mellé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor világossá tette: így zsarolják a mentelmi huszárt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Bejegyzését végül a következő szóval zárta a kormányfő: „Szégyen!”

