Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

Mint az ismert az Európai Parlament ülése ma döntött Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Az EP pedig úgy döntött, hogy a Tisza Párt vezetőjének a mentelmi jogát nem függeszti fel.

Orbán Viktor reagált az Európai Parlament döntésére Fotó: NurPhoto via AFP

A döntésre reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőket írta:

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

- olvasható Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.