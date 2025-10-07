RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztik fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 13:50
Mint az ismert az Európai Parlament ülése ma döntött Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Az EP pedig úgy döntött, hogy a Tisza Párt vezetőjének a mentelmi jogát nem függeszti fel.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor reagált az Európai Parlament döntésére Fotó: NurPhoto via AFP

A döntésre reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőket írta:

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

- olvasható Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

 

