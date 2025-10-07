Orbán Viktor: A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztik fel.
Mint az ismert az Európai Parlament ülése ma döntött Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Az EP pedig úgy döntött, hogy a Tisza Párt vezetőjének a mentelmi jogát nem függeszti fel.
A döntésre reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőket írta:
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!
- olvasható Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.