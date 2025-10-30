RETRO RÁDIÓ

Lesz 14. havi nyugdíj!

Rengeteg fontos döntést hozott meg a kormány. Orbán Viktor szerint mindenképp lesz árréstop és 14. havi nyugdíj is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 19:23
,,Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz. Annak a bevezetési rendjén dolgozunk most." - mondta Orbán Viktor legfrissebb Facebook videójában.

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz. Sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hoztunk el, se tudom sorolni. Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15%-os béremelés. Nevelőszülők, akik alul voltak fizetve eddig, nekik járó pénz megduplázása. Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetére javítására. Árrésstopp mindig van róla a vita, de árrésstopp nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne. Meghosszabbítottuk 14 új élelmiszerét, pedig ki is terjesztettük. És egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz. Annak a bevezetési rendjén dolgozunk most

– mondta a miniszterelnök.

 

