Lesz 14. havi nyugdíj!

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz. Sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hoztunk el, se tudom sorolni. Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15%-os béremelés. Nevelőszülők, akik alul voltak fizetve eddig, nekik járó pénz megduplázása. Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetére javítására. Árrésstopp mindig van róla a vita, de árrésstopp nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne. Meghosszabbítottuk 14 új élelmiszerét, pedig ki is terjesztettük. Annak a bevezetési rendjén dolgozunk most