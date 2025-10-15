Orbán Viktor: hagyjuk békén az embereket. Hagyjuk, hogy minél több pénz maradjon a zsebükbe!

Csak mondom, hogy egy vagyonadó típusú ötlet az azzal jár, hogy mindenkinek, mondjuk Önnek is, évente meg kell csinálni a vagyonbevallását. Nem csak nekünk, politikusoknak, akkor mindenkinek. És akkor lesz egy nyilvántartás, és megnézik, hogy az igaz-e. Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog Önhöz majd a NAV és azt mondja, hogy ho-ho, hát a maga nyaralása meg a jövedelme mintha nem esne egybe, és kezdődik ez a csesztetés. És a budaiak, meg a kertvárosban élők is készíthetik a bugyellárist, vehetik elő a pénztárcájukat, mert ha jön az ingatlan, vagyonadó, az ember végig sétál Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen, meg a pesti külső kertvárosi övezetekben, akkor láthatja, hogy ottan sarc lesz