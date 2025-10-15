Orbán Viktor: hagyjuk békén az embereket. Hagyjuk, hogy minél több pénz maradjon a zsebükbe!
Ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket előrehozni. Orbán Viktor szerint ma Magyarországon békén kell hagyni az embereket.
,,Orbán Viktor előre szólt, hogy ez lesz" – írja Deák Dániel legfrissebb Facebook videójában, ahol Magyar Péter egyik kijelentésére reflektált Orbán Viktor miniszterelnök.
Megjön egy vagyonosodási vizsgálat, és nyilván megvizsgálják a tényleges vagyont. Erre számtalan példa van a fejlett világban, akár ilyen vagyonadó van, akár olyan vagyonadó van
– mondta a Tisza Párt elnöke.
Orbán Viktor véleménye ezzel szemben:
Csak mondom, hogy egy vagyonadó típusú ötlet az azzal jár, hogy mindenkinek, mondjuk Önnek is, évente meg kell csinálni a vagyonbevallását. Nem csak nekünk, politikusoknak, akkor mindenkinek. És akkor lesz egy nyilvántartás, és megnézik, hogy az igaz-e. Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog Önhöz majd a NAV és azt mondja, hogy ho-ho, hát a maga nyaralása meg a jövedelme mintha nem esne egybe, és kezdődik ez a csesztetés. És a budaiak, meg a kertvárosban élők is készíthetik a bugyellárist, vehetik elő a pénztárcájukat, mert ha jön az ingatlan, vagyonadó, az ember végig sétál Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen, meg a pesti külső kertvárosi övezetekben, akkor láthatja, hogy ottan sarc lesz
– mondta a miniszterelnök. Hozzátette: ,,Tehát hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak, segítsük őket, hogy dolgozzanak. Hagyjuk, hogy minél több pénz maradjon a zsebükbe, és ők döntsenek erről a pénzről, ők költsék el, ne az állam"
Szerintem még egy-két évtizedig Ez a helyes megközelítés. Hogy utána mi lesz, azt majd meglátjuk. Tehát én most nem filozófiailag akarok érvelni és nem örökérvényű adóigasságok mellett török lándzsát, hanem azt mondom, hogy Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket, és az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár
,,Ezért kell a konzultációval az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előrehozni, hogy nehogy az legyen, hogy azt mondhassák a választók, a választás után, hogy amit eltitkolták az igazi szándékaikat, mi most meg vagyunk vezetve."
