Magyar Péter végül beismerő vallomást tett! - Óriási botrány a Tisza Pártnál!

Újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártja körül: a Tisza Világ mobilalkalmazásból közel húszezer támogató személyes adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. A fejlesztésben ukrán szakemberek is közreműködhettek, ráadásul egy, katonai projektekhez köthető vállalat is érintett lehet az ügyben. Bár Magyar Péter kezdetben tagadta a történteket, később beismerte az adatszivárgást – írja a Mandiner.

Bár Magyar Péter kezdetben tagadta a történteket, később beismerte az adatszivárgást Fotó: MW

Hétfőn újabb botrány tört ki Magyar Péter pártjában, miután az Index arról számolt be, hogy a Tisza Világ nevű mobilalkalmazásból közel húszezer párttámogató személyes adatai szivárogtak ki az internetre. A portál információi szerint az alkalmazás fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek, sőt, az üzemeltetésben is közreműködhetnek. Az Index erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban megtalálhatók a Tisza-applikáció hét adminisztrátorának adatai is. Az adminok hivatalosan korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazás felhasználói adataihoz. Közülük az egyik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának fejlesztését irányította. Ő volt az is, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatóján utalt arra, hogy az alkalmazáson Amerikában is dolgoznak.

Nem lehet biztosan tudni, hogy Radnai szándékosan terelte-e el a figyelmet, vagy csupán mellébeszélt. Az azonban tény, hogy a kiszivárgott adatbázis alapján az alkalmazás adminjai között szerepel egy ukrán férfi, Miroslav Tokar. Az Index kiderítette róla, hogy ungvári származású és webfejlesztőként dolgozik a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél, amely több mint száz embert foglalkoztat, és többek között mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül részt vehet az ukrán hadsereg drónfejlesztési projektjeiben.

Az Index összefoglalója szerint vélhetően nem véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás adminjai között éppen Tokar szerepel, aki egy ukrán applikációfejlesztő cég alkalmazottja. Amennyiben ez a vállalat dolgozott Magyar Péterék alkalmazásán, felmerülhet a lehetőség, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.