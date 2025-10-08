Magyar Péter végül beismerő vallomást tett! - Óriási botrány a Tisza Pártnál!

Újabb botrány tört ki a Tisza Pártban. Bár eleinte tagadta, később mégis beismerte Magyar Péter az adatszivárgást.
Újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártja körül: a Tisza Világ mobilalkalmazásból közel húszezer támogató személyes adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. A fejlesztésben ukrán szakemberek is közreműködhettek, ráadásul egy, katonai projektekhez köthető vállalat is érintett lehet az ügyben. Bár Magyar Péter kezdetben tagadta a történteket, később beismerte az adatszivárgást – írja a Mandiner.
Hétfőn újabb botrány tört ki Magyar Péter pártjában, miután az Index arról számolt be, hogy a Tisza Világ nevű mobilalkalmazásból közel húszezer párttámogató személyes adatai szivárogtak ki az internetre. A portál információi szerint az alkalmazás fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek, sőt, az üzemeltetésben is közreműködhetnek. Az Index erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban megtalálhatók a Tisza-applikáció hét adminisztrátorának adatai is. Az adminok hivatalosan korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazás felhasználói adataihoz. Közülük az egyik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának fejlesztését irányította. Ő volt az is, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatóján utalt arra, hogy az alkalmazáson Amerikában is dolgoznak.
Nem lehet biztosan tudni, hogy Radnai szándékosan terelte-e el a figyelmet, vagy csupán mellébeszélt. Az azonban tény, hogy a kiszivárgott adatbázis alapján az alkalmazás adminjai között szerepel egy ukrán férfi, Miroslav Tokar. Az Index kiderítette róla, hogy ungvári származású és webfejlesztőként dolgozik a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél, amely több mint száz embert foglalkoztat, és többek között mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül részt vehet az ukrán hadsereg drónfejlesztési projektjeiben.
Az Index összefoglalója szerint vélhetően nem véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás adminjai között éppen Tokar szerepel, aki egy ukrán applikációfejlesztő cég alkalmazottja. Amennyiben ez a vállalat dolgozott Magyar Péterék alkalmazásán, felmerülhet a lehetőség, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.
Magyar Péter a korábbi és a mostani Tisza-adatszivárgási botrányok kapcsán kezdetben hevesen tagadta, hogy bármiféle adatvesztés történt volna, fideszes hazugságnak nevezte az ügyet, és a sajtót is fenyegette. Kedden azonban a 444 már felhívta a kiszivárgott adatbázisban szereplő személyeket, akik magukra ismerték az adataikat, így Magyar Péter állítása tarthatatlanná vált. Ennek következtében szerdán egy Facebook-bejegyzésben elismerte:„a TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.” (…) „Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
Az adatszivárgást tehát egyértelműen beismerte, de azt még nem, hogy a TISZA mobilalkalmazását ukránok is fejlesztették.
Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.
- írta Orbán Viktor kormányfő hétfőn a közösségi oldalán.
A Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány
– közölte a kormányfő.
A világról, az ország ügyeiről vagy a külpolitikáról lehet vitatkozni, és lehet eltérő véleményeket képviselni. Ugyanakkor nem lehet érdemi külpolitikát folytatni, ha Brüsszelből a mentelmi jogot használják fel ellened, ha idegen országnak kötelezed el magad, vagy ha háborús helyzetben az igazodási kényszer fontosabbá válik, mint a haza érdeke.
Ez oda vezethet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez a történelem során már előfordult, és háború idején különösen nem érdemes megismételni.
Érdemes felidézni, hogy egy hónappal ezelőtt a Szuverenitásvédelmi Hivatal konkrét kérdéseket intézett a Tisza párthoz. A hivatal arra volt kíváncsi, kik, hol és milyen forrásokból fejlesztették a párt adatgyűjtő alkalmazását, mivel felmerült a gyanú, hogy külföldiek is részt vehettek a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar állampolgárok adataihoz. Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A napokban vált világossá, hogy miért – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás a hivatal Facebook-oldalán.
Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett. Az, hogy magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására. Továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket
A helyzetet súlyosbítja, hogy az alkalmazás továbbra is elérhető, és a Tisza párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést – írta a hivatal elnöke, felszólítva Magyar Pétert, hogy haladéktalanul válaszoljon a feltett kérdésekre.
A botrány kirobbanása után Miroslav Tokar törölte magát a LinkedIn nevű üzleti és szakmai közösségi oldalról, vagyis látszólag el kíván tűnni a Tisza-adatszivárgási ügy kapcsán ismertté vált személyek közül.
Szerdán a Ripost most a PettersonApps vezérigazgatójáról, Oleh Ostroverkh-ről, illetve a cégéről írt háttérinformációkat. A férfi Facebook-profilja szerint
Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja
A Ripost beszámolója szerint a Defence Robotics UA egy civil, nonprofit szervezet, amelynek célja az ukrán hadsereg robotikai fejlesztéseinek és dróntechnológiáinak támogatása. Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítik az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állítását. Feladataik közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és a katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.
A szervezet honlapja szerint szoros együttműködést ápolnak a Da Vinci Wolves egységgel, amely az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata. Ezt a zászlóaljat Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezette 2023 márciusában bekövetkezett haláláig, azóta pedig a nevét viselve ezred szintű alakulatként működik. A „Da Vinci Wolves” robotikai rendszereket is alkalmaz a fronton, és a Defence Robotics UA részt vesz ezek fejlesztésében.
A Ripost szerint mindez komoly kérdéseket vet fel, többek között azt, hogy Magyar Péter milyen módon és milyen körülmények között választotta azt a céget, amelynek vezetője ukrán katonai projektekhez kötődik. Felmerül továbbá, hogy az ukrán cég milyen hátteret, finanszírozást vagy kapcsolatokat hozott magával. Ha a Tisza-applikáció valóban egy olyan fejlesztő közreműködésével készült, aki katonai célú robotikai projekteket is irányít, az komoly kérdéseket vet fel arra nézve, milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz és technológiákhoz férhetett hozzá egy civil politikai alkalmazás fejlesztése során.
Az, hogy egy katonai fejlesztésekben is aktív szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, súlyos adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvethet,
– írja a Ripost.
Nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Még júniusban ezelőtt súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, amelynek során több száz aktivista személyes és szenzitív adatai került napvilágra.
A listázott személyek nevei mellett a megjegyzés rovatban olyan megállapítások szerepeltek, mint például: „Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebook-ja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”, „Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”, „Valami szellemi probléma…”, „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”, „Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”, valamint „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után ismét lejáratásról beszélt, de később a Tisza Párt elnöke a Hír TV-nek adott rövid interjújában nem tagadta, hogy az embereket címkézték.
Az aktivisták teljesen felháborodtak az adatszivárgás miatt, különösen amiatt, hogy még csak bocsánatot sem kértek tőlük. A botrány kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból hatósági ellenőrzést indított. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke elmondta, hogy az ellenőrzés során különböző kérdésekkel fordultak a Tisza Párthoz, de a válaszok még nem érkeztek meg.
Emellett a Tisza Párttól érkezett egy adatvédelmi incidensre vonatkozó bejelentés, amely kötelezettségük. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy milyen jellegű volt az incidens és milyen adatok szivárogtak ki. Péterfalvi Attila hozzátette, hogy az ellenőrzés zárással is véget érhet, de az is előfordulhat, hogy hatósági eljárássá alakul, amelynek végén akár bírság is kiszabható.
