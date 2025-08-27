Szentkirályi Alexandra: Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa!

Az összes forgalomban lévő buszt ellenőrizni fogja a kormányhivatal. A vizsgálat szerda este kezdődik.
Friss bejegyzéssel és aggasztó képsorokkal jelentkezett Szentkirályi Alexandra szerdán a Facebook-oldalán. Kiderült, a busztüzek kapcsán újabb vizsgálat indul, amely szerda este veszi kezdetét.
Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa! Tájékoztatást kértem Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább. Ez azért szükséges, mert a szúrópróba szerű vizsgálaton a vizsgált buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt. 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat.
– írja Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja:
Megtudtam, hogy a közel 1000 busz közül, az összes forgalomban lévő, vagyis majd 800 buszt a kormányhivatal tüzetesen ellenőrizni fogja. Ez a vizsgálat már ma este kezdetét veszi és hozzávetőleg októberre érnek a végére. Azt is kértem a főispántól, hogy hetente tájékoztatasson a vizsgálat eredményeiről. A budapestiek biztonsága az első! Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!
