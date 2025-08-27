RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás

Ezt ajánlotta fel a frakcióvezető.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 10:35
Szentkirályi Alexandra ajánlat fejlesztési terv

"3 288 549 512 043 Ft - azaz háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forint. Ez a kormány következő 10 éves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege. Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára" - osztotta meg a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra
Ezt írta Szentkirályi Alexandra / Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban! 

- tette hozzá a frakcióvezető.

A teljesség igénye nélkül csak a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések:

🏥 DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése - 637 milliárd 

🌉 Galvani híd - 480 milliárd 

🛤️ Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése - 343 milliárd

🛣️ M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése - 250 milliárd

🚉Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése - 246 milliárd

🚗 A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása - 181 milliárd

 ⛸️ Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése - 175 milliárd

🛫 Reptéri gyorsforgalmi út. 10 km hosszú, 2x2 sávos, valamint 5 km-en 2x3 forgalmi sávos közút építése - 170 milliárd

🏞️ Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése - 150 milliárd

- sorolta fel Szentkirályi Alexandra.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu