"3 288 549 512 043 Ft - azaz háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forint. Ez a kormány következő 10 éves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege. Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára" - osztotta meg a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Ezt írta Szentkirályi Alexandra / Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban!

- tette hozzá a frakcióvezető.

A teljesség igénye nélkül csak a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések: DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése - 637 milliárd Galvani híd - 480 milliárd Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése - 343 milliárd M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése - 250 milliárd Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése - 246 milliárd A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása - 181 milliárd Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése - 175 milliárd Reptéri gyorsforgalmi út. 10 km hosszú, 2x2 sávos, valamint 5 km-en 2x3 forgalmi sávos közút építése - 170 milliárd Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése - 150 milliárd

- sorolta fel Szentkirályi Alexandra.