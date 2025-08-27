Ezt ajánlotta fel a frakcióvezető.
"3 288 549 512 043 Ft - azaz háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forint. Ez a kormány következő 10 éves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege. Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára" - osztotta meg a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban!
- tette hozzá a frakcióvezető.
A teljesség igénye nélkül csak a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések:
DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése - 637 milliárd
Galvani híd - 480 milliárd
Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése - 343 milliárd
M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése - 250 milliárd
Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése - 246 milliárd
A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása - 181 milliárd
Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése - 175 milliárd
Reptéri gyorsforgalmi út. 10 km hosszú, 2x2 sávos, valamint 5 km-en 2x3 forgalmi sávos közút építése - 170 milliárd
Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése - 150 milliárd
- sorolta fel Szentkirályi Alexandra.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.