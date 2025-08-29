RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Átver a Tisza!

A politikus azt mondja: Magyar Péter próbálja letagadni a nyilvánvalót: kormányra kerülésük esetén jönne a TISZA-adó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 14:59
Módosítva: 2025.08.29. 15:43
Tisza Párt Magyar Péter adóemelés Szentkirályi Alexandra

Amikor a múlt találkozik a jelennel – mellbevágó videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A felvételen hallható Gyurcsány Ferenc, r

 és Magyar Péter.

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter próbálja letagadni a nyilvánvalót, miszerint kormányra kerülésük esetén jönne a TISZA-adó (Fotó: Bors)

„A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából kiszivárgott adóemelésről szóló kínos dokumentum után Magyar Péter foggal-körömmel tiltakozik, próbálja letagadni a nyilvánvalót: kormányra kerülésük esetén jönne a TISZA-adó, amivel növekednének a magyarok adóterhei és megszűnnek az adókedvezmények” – írja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd így folytatja: „Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoport vezetőjének minapi elszólása, ahol elismerik, hogy a Tisza a többkulcsos személyi jövedelemadó, tehát az adóemelés pártján áll. De erről csak a kormányra kerülésük után hajlandók beszélni. Vagyis titkolják a választók elől, hogy pontosan mire is készülnek.
Röviden: Magyar Péter és a Tisza ismét át akarja verni az embereket! Ám most saját vezető politikusa és EP-képviselője buktatta le és hangoztatta, hogy «majd a választás után, akkor mindent lehet»”.

Szentkirályi szerint nem csak az szja-kedvezmények kerültek célkeresztbe a Tisza Pártnál. „Korábban már láttuk és hallhattuk is, amikor Bódis Kriszta, a Tisza Párt legfontosabb woke-harcosa a párt egyik szakmai kongresszusán arról beszél, hogy a családi adókedvezmény rendszere igazságtalan. 2024 márciusában pedig a rezsicsökkentés ellen szólalt fel. Ebből is látszik, hogy a Tisza nem az emberek pártján, hanem brüsszeli főnökeik pártján áll, és nem riad vissza a magyarok kisemmizésétől sem! Ez a 2006-os választásokat idézi, amikor a szocialista-liberális koalíció politikusai letagadták, hogy milyen brutális megszorításokra készülnek a választások után. A végeredmény ismert.”

Jöjjön a videó, melyben Magyar Péter szavai tökéletesen rímelnek a Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó által elmondottakra! 

 

