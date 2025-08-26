Magyar Péter kitüntette a hatalmas adóemelési terv elkészítőjét

"Kiemelkedő teljesítményéért".
Magyar Péter még áprilisban kitüntette azt a Dálnoki Áront akinek a nevéhez kötődik a Tisza Párt nagy vihart kavart hatalmas adóemeléseket előirányzó törvénytervezete. A Mandiner fedezte fel azt a még áprilisi Facebook-posztot amelyben az adóemelés kidolgozóját Dálnokit díjazta a pártvezér.
Az adóemeléseket kidolgozó munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja. Dálnokiról neve onnan lehet ismerős, hogy a tavalyi önkormányzati választáson a Tisza Párt színeiben megmérettette magát polgármesterként a XVII- kerületben, de nem meglepő módon alulmaradt 17 százalékos eredményével a fideszes Horváth Tamás mögött – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már
az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.
Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. A Tisza Párt tavasszal a „Nemzet Hangja” konzultációban még arról kérdezte támogatóit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak.
A most kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje nemcsak a háromkulcsos szja mellett érvel, hanem a lakossági adókedvezmények szűkítését is javasolja. A tervezet értelmében
évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos adó, ötmillió és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, míg efölött 33 százalékot.
Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná. Több, a párt gazdasági terveire rálátó forrás az Indexnek megerősítette, hogy Magyar Péterék valóban a többkulcsos szja bevezetését fontolgatják.
Egyikük még a jövedelmi sávokat és adókulcsokat is pontosan vissza tudta idézni. A munkát Dalnoki Áron gazdasági munkacsoportja koordinálja, és értesülések szerint a tervezet olyan közgazdászok asztalán is megfordult, mint Bod Péter Ákos vagy a nemrég a Tisza kongresszusán feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.
A pártvezetés tisztában van a tervek politikai kockázataival. A feljegyzésben is szerepel: „Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel.” A javaslatot készítők ezért azt indítványozták, hogy enyhe, 2-3 százalékos áfacsökkentéssel próbálják ellensúlyozni az intézkedés negatív fogadtatását.
– Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyijövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, az új tervekből nyilvánvaló, hogy a párt korábbi ígéretei durva hazugságok, és a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba – mondta Gulyás Gergely az MTI-nek nyilatkozva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagált, amelyről már a Magyar Nemzet korábban beszámolt, hogy a Tisza gazdasági kabinetjének a pártvezetés számára készített belső feljegyzése szerint a párt hatalomra kerülése esetén háromkulcsos adózás bevezetésére és adóemelésre készül.
Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyijövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne – ismertette a miniszter. Majd rámutatott:
ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.
Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá.
Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak” – mutatott rá Gulyás Gergely. A miniszter értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.
Drámai életszínvonal-romlást okozhat Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata – írta meg a Világgazdaság. Mint ismert, az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot, amely szerint a Tisza eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz.
Mindez egyébként teljesen ellentétes azzal, amit eddig Magyar Péter kommunikált,
a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában tavasszal még arról kérdezte meg az embereket: egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen kilenc százaléka csökkenjen?
Nem meglepő módon a válaszoló 1 millió 137 ezer ember döntő többsége, több, mint kilencszázezren az adócsökkentés mellett szavaztak. Bár az ellenzéki párt azt nem tette hozzá, hogy ezt miből finanszírozná. Szakértők szerint minimum kétezermilliárd forintos kiesést jelentene az államkasszának, amit aligha tud másképp előteremteni, mint hogy más adókulcsokat drasztikusan megemelje.
A kiszivárgott dokumentum szerint most úgy döntöttek, hogy évi ötmillió forint alatt maradna csak meg a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetekkel már többet kellene adózni.
A Világgazdaság számításai szerint akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 123 706 forint elvonással szembesülhet.
Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója majdnem negyvenezer forinttal lehet kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 334 569 forintra csökken.
Még jobban sújtja az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint a 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 154 196 forint, ami 49 196 forint adónövekedést jelent.
A legdrámaibb helyzetbe azonban azok kerülnek, akikre a 33 százalékos adókulcs vonatkozik majd.
A javaslat értelmében 1 250 000 forint havi kereset fölött a magasabb adósáv következne. Azok, akik éppen ebbe a jobb jövedelmi kategóriába csúsznak, ők jelenleg 187 500 forint szja-t fizetnek. A 33 százalékos kulccsal azonban óriást ugrik a befizetendő adó, 412 500 forintra, ez 225 ezer forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 606 250 forintra csökken.
Mindez azért lenne fájó, mert az elmúlt években a középosztályosodás jegyében emelte a kormány a fizetéseket az orvosok vagy a bírók között, lényegében ezt a folyamatot gáncsolná el a progresszív adórendszer.
Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is a többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerülés és a gazdaság feketedéséhez vezetett - írja a Ripost.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.