RETRO RÁDIÓ

Tőrt küldtek Donald Trumpnak? Nem hiszed el ki kézbesítette

Nagy tisztelője készítette az amerikai elnöknek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Amerikai Egyesült Államok kés Donald Trumpnak Orbán Viktor

Nyitrai Zsolt Facebook videóban számolt be egy igen érdekes esetről. Ugyanis egy erdélyi késkészítő mester egyenesen Donald Trump számára készített különleges tört, tisztelete jeléül.

Orbán Viktor Donald Trump
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Madaras János, egy magyar késkészítőmester, egy nagyon komoly tőrt küldött Donald Trumpnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének.

- mondta el Nyitrai Zsolt. Donald Trumpnak Orbán Viktor kézbesítette a nagyszerű ajándékot.

De egy ilyen amerikai sas fejre formázott, egészen különleges kidolgozású, damaszkuszi pengéjű kést is kaptam egy mesterembertől, hogy ezt feltétlenül adjam oda az elnöknek, hátha nincs neki.

- mondta el a miniszterelnök Amerika felé tartva.

Igyekeztünk a szívünket, lelkünket beletenni. Egy kézzel készült, varacskos disznónak az agyarából, 120 réteg, szarvas lábszárcsont, szürkemarha tülök. Egy olyan embernek, akit én tisztelettel és szeretettel gondoltam, drukkoltam neki, és én a nemzetem, vagy pontosabban a székely nemzetem nevében is felajánlanám ezt egy olyan embernek, aki részemről megérdemli.

- mondta el Madaras János, aki Donald Trumpnak készítette el a tőrt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu