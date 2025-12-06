Tőrt küldtek Donald Trumpnak? Nem hiszed el ki kézbesítette

Nyitrai Zsolt Facebook videóban számolt be egy igen érdekes esetről. Ugyanis egy erdélyi késkészítő mester egyenesen Donald Trump számára készített különleges tört, tisztelete jeléül.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Madaras János, egy magyar késkészítőmester, egy nagyon komoly tőrt küldött Donald Trumpnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének.

- mondta el Nyitrai Zsolt. Donald Trumpnak Orbán Viktor kézbesítette a nagyszerű ajándékot.

De egy ilyen amerikai sas fejre formázott, egészen különleges kidolgozású, damaszkuszi pengéjű kést is kaptam egy mesterembertől, hogy ezt feltétlenül adjam oda az elnöknek, hátha nincs neki.

- mondta el a miniszterelnök Amerika felé tartva.

Igyekeztünk a szívünket, lelkünket beletenni. Egy kézzel készült, varacskos disznónak az agyarából, 120 réteg, szarvas lábszárcsont, szürkemarha tülök. Egy olyan embernek, akit én tisztelettel és szeretettel gondoltam, drukkoltam neki, és én a nemzetem, vagy pontosabban a székely nemzetem nevében is felajánlanám ezt egy olyan embernek, aki részemről megérdemli.

- mondta el Madaras János, aki Donald Trumpnak készítette el a tőrt.