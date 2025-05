Most kaptuk a hírt: lemondott Gyurcsány Ferenc, és elválik

A közéletet érintő bejelentéseink itt véget is értek, de ez nem minden. Egy fájdalmas személyes ügyet is szeretnénk elmondani Ferivel, itt és most, először és utoljára. Sok hónapnyi gyötrődés, újratervezési kísérlet és megannyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését: elválunk. Erről írni is nehéz, beszélni meg lehetetlen. Persze mindig lesznek dologok, amelyek összekötnek minket; egymás iránti kölcsönös tiszteletünk, barátságunk örök, a gyerekeinknek mindig mi fogjuk jelenteni a családot, és persze Marcit is közösen neveljük. Most viszont gyászolunk - sok idő után ez az első dolog, amivel már nem együtt, hanem külön-külön kell megküzdenünk. A válásról a továbbiakban egyikünk sem fog nyilvánosan beszélni, ez a legbelsőbb magánügyünk. Közösen arra kérünk mindenkit, a sajtót is, hogy ezt fogadják el, tartsák tiszteletben.