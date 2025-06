Friss bejegyzéssel jelentkezett Dömötör Csaba Európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán. A politikus rámutatott, milyen fenyegetőzés jelent meg az egyik fő brüsszeli szócső, az EUobserver hétfői szerkesztőségi állásfoglalásában Magyarország ellen.

Dömötör Csaba: A szokásos hangnemnél is durvább fenyegetőzés Brüsszelből (Fotó: Balogh Zoltán)

„A szokásos hangnemnél is durvább fenyegetőzés jelent meg az egyik fő brüsszeli szócső, az EUobserver mai szerkesztőségi állásfoglalásában. A kiváltó ok, hogy Magyarország nem akarja elfogadni a további energiaár-emelkedésekkel fenyegető újabb szankciós csomagot. Azt írja Andrew Rettman, hogy mindent be kell vetni Magyarország megtörésére. A pénzek visszatartását, bírósági eljárásokat, vizsgálatokat, nyilvános megalázást, és bojkottot is. De nem áll meg itt: azt írja, hogy a titkosszolgálatokat is be kell vetni a magyarok ellen, együttműködve újságírókkal. Független és elfogulatlan arcélét nem oly szigorúan őrizve a végén odaveti: ha Magyarország háborút akar az EU-val, hát kapjon egyet.”

– írja Dömötör Csaba.

Majd hozzáteszi: „A cikk egyfelől hangyamód hasznos, mert szépen és részletesen felsorolja a nyomásgyakorlás fő lehetséges eszközeit.

De ami épp ennyire fontos: Könyörgöm, szóljon már valaki ennek a független újságírónak, hogy amit javasol, az már hosszú évek óta zajlik. Évek óta ebben élünk. Eddig sem törtünk meg, ezután sem fogunk.”