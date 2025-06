Dömötör Csaba: Brüsszel ki akarja iktatni a tagállamok véleményét az ukrajnai bővítés vitájából

Úgy vélte, ez a levél ennek a része. Leszögezte: a tény az, hogy a Tisza az európai néppárti frakcióban ül, ahol még a tagságnak is feltétele Ukrajna támogatása, a néppárt stratégiájában szerepel Ukrajna gyorsítópályás tagsága, az Európai Bizottság a gyorsítópályás bővítés a motorja, és az Európai Bizottság elnöke is a néppártból érkezik. Dömötör Csaba szerint az, hogy a levél csak egy átlátszó félrevezetési kísérlet, abból is látszik, hogy a Tisza delegációvezetője, Tarr Zoltán a héten egy lengyel televíziónak azt mondta, más Ukrajna-politikát csinálnának, mint a kormány. Hozzátette: sokatmondó az is, hogy egy vezető ukrán politikus a héten arról beszélt, a magyar ellenzék ukránbarát politikát folytat, és ha ők kerülnének hatalomra, "elhárulnának a budapesti akadályok".