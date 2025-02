A Soros-hálózat Washingtonból Brüsszelbe helyezi át a székhelyét

Most pedig az a tervük – ahogy azt Daniel Freund liberális EP-képviselő nyíltan elmondta, az EUObserver nevű liberális lap pedig meg is írta – hogy Brüsszelbe helyezzék át székhelyüket, és a USAID finanszírozó, pénzelosztó szerepét az európai intézmények vegyék át. A USAID összeomlása után Brüsszel lenne a sebtapasz a nemzetközi liberális hálózaton.

A sort hosszasan lehetne még folytatni. A veszély nagyon is valós. A Patrióták európai szinten küzdenek majd a Soros-hálózat térnyerése ellen, mi pedig Magyarországról is kisöpörjük őket! Nem fogjuk hagyni, hogy a korábban amerikai adófizetői pénzből, Soros-pénzből és brüsszeli pénzből finanszírozott NGO-k, baloldali médiatermékek és politikai pártok ellopják a magyar emberek döntési jogát, ahogy azt a titkosszolgálati jelentések alapján a 2022-es országgyűlési választásokon is megpróbálták. Véget ért az a gyakorlat, hogy az amerikai nagykövetség dollárt osztogat a baloldali sajtónak. És végképp nem engedjük, hogy a Freedom House, az Amnesty International, a Helsinki Bizottság vagy más Soros-szervezet mondhassa meg, hogy a magyar embereknek hogyan kell élniük. Ez lesz a következő időszak nagy harca, amit meg kell vívnunk. Meg fogjuk védeni Magyarország szuverenitását!