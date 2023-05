Születésnapi köszöntő: Orbán Viktor fotóval üzent Kis Grófonak

Harmincadik születésnapja alkalmából a Facebookon köszöntötte Orbán Viktor az énekest. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, "Kis Grófo is előre megy, nem hátra! Isten éltesse!" Orbán Viktor hivatalos díszlevelet is küldött a mulatós-előadónak, amelyről a kommentek között képet is mellékelt.

Orbán Viktor ma Szlovéniában, Bledben tárgyalt az ukrajnai helyzetről. Többek között elmondta, Magyarország a béke oldalán áll, és minden béketervet támogat, mert nem tudjuk, végül melyik visz sikerre, de ha nem tesszük meg az első lépést, sohasem jutunk el a békéig.