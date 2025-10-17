Durván beesik a hőmérséklet a hétvégén, itt vannak részletek

Napról napra közelebb kerülünk a télhez, ennek megfelelően pedig az időjárás is borongósabb, hűvösebb lesz. Akit mindez elkeserít, az gondoljon arra, hogy lépésről lépésre közelebb kerül a szívmelengető karácsonyhoz! S előveheti a tavaly is szívesen hordott, esetleg pont karácsonyra kapott szeretett vastagabb ruháit. Most vasárnap ugyanis durván beesik a hőmérséklet

Egyre közelebb kerülünk a télhez, bár még ősz van, durván beesik a hőmérséklet vasárbap (Fotó: Pexels / Pexels)

Kár finomkodni: durván beesik a hőmérséklet a hét utolsó napján

Lássuk a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzését!

Pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérsékletre lehet számítani. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.

Szombaton kezdetben borongós, erősen felhős idő valószínű, később csökken a felhőzet. A szél megélénkül, egyes helyeken meg is erősödik. Néhol fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.

Vasárnap érezhető lehűlésre kell számítani. A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A reggel már hideg lesz, több helyen számíthatunk talajmenti fagyra. A maximum 10 és 15 fok között várható.