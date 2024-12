Szilveszteri időjárás: erre számíts, ha szabadtéri buliba mész

Az év utolsó napjához közeledve valószínűleg te is azon gondolkodsz, hol töltsd majd az év legnagyobb bulijának estéjét és éjszakáját. A szilveszteri időjárás kapcsán ugyanakkor nem árt, ha nem csak azzal vagy tisztában, hogy mennyi alkoholt vegyél magadhoz, hanem azzal is, hogyan öltözködj!

Jobb, ha már most tájékozódsz a szilveszteri időjárás alakulásáról! (Fotó: Köpönyeg)

Bár december 29-én vasárnap nem lesz felettünk számottevő front, a következő napokat is a fagyos hajnalok jellemzik majd, sőt a reggeli órákban több olyan hatással is számolnod kell, ami az egész napodra kihathat! Felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint a görcsös panaszok is, mely tünetek a tartósan borongós, szürke, nyirkos tájakon egész nap megmaradhatnak. Emellett a szürke, borongós idő lehangoltságot, kedvtelenséget okozhat. A tartósan párás, ködös tájakon élők körében felerősödhetnek a légzőszervi panaszok is.

A Köpönyeg előrejelzése szerint december 30-án hétfőn a nyugati és az északnyugati tájak kivételével ismét sokfelé lesz párás, ködös a reggel és napközben is többfelé marad a nyirkos, szürke idő. A Dunántúlon azért lesznek naposabb tájaink is. Szitálás, ónos szitálás helyenként kialakulhat, de számottevő csapadék nem várható. Egy gyenge hidegfront hatására a Dunántúl északi felén helyenként megélénkül az északnyugati szél. A fagyos reggelt követően délután a napos tájakon 5 és 8, a tartósan nyirkos, borongós tájakon csak -2 és +4 fok között alakulnak a maximumok.

Nem csoda, ha eleinte úgy érzed, hogy nincs kedved egy kiadós bulizáshoz, melyhez az év utolsó napján talán majd megjön a kedved.

December 31-én, az év utolsó napján, kedden a Dunántúlon találkozhatsz naposabb tájakkal, a Dunától keletre viszont sokfelé felhős, borongós, tartósan párás, ködös időben lesz részed. Helyenként szitálás, ónos szitálás továbbra is előfordulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet -2 és +9 fok között alakul. Estére viszont ismét lehűl a levegő, így helyenként fagyhat is, de nulla foknál sehol nem lesz melegebb, így a belső melegítőn kívül érdemes meleg ruházatot is választani. Sőt!