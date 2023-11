Így még biztos nem láttad: durva felvétel a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyéről – Videó

Több horvát tengerparti várost is elöntött a víz, miután Dalmácia- és Isztria-szerte megemelkedett a vízszint a Ciarán szélvihar nyomán. Sibenik történelmi központjának egy része víz alá került, és nem jobb a helyzet Splitben sem, ahol több ház megrongálódott.

Fotó: Wolf Géza

A magas tengerszint Hvar, Brac, Vis és Korcula szigetén is problémákat okozott. A hajóforgalmat felfüggesztették, mivel Split térségben 100 kilométeres sebességgel tombolt a Földközi-tenger felől érkező vihar. Miután egy kamiont is felborított a szél, a szárazföldi közlekedést is korlátozni kellett: nem engedik útnak az emeletes buszokat – írta a Slobodna Dalmacija.

A Kvarner-öbölt sem kímélte az időjárás, a vihar nagy károkat okozott Abbáziában, ahol a viharos hullámok elmosták a tengerparti sétány egy szakaszát. Biztonsági okokból ezt a részt lezárták a járókelők elől. Időközben a legmagasabb fokozatú, vörös riasztási szintről, közepesre mérsékelte a riasztást a horvát hidrometeorológiai intézet, de a magyarok egyik kedvenc üdülőhelye, Zadar most nagyon más képet mutat, mint amit megszerettünk.