„Mintha robbantottak volna a kocsi alatt” – emiatt borult árokba egy teherautó Pátyon – Galéria

Elképesztő történetről számolt be a Pátyon élő Berecz Tamás a Metropolnak. A férfi feleségével és kilencéves kisfiával éppen vásárolni igyekezett a teherautójukkal, amikor a Rákóczi utcán baleset érte őket. Az egyik rosszul visszarakott csatornafedél akadt bele a teherautó hátsó tengelyébe, ami a járművet felborította és az az árokban kötött ki.

Csatornafedél miatt borult árokba a teherautó. Fotó: olvasói

Éppen vásárolni igyekeztünk, így a feleségemmel és a kisfiammal, Benikével beszálltunk a teherautónkba

– kezdte Tamás, aki elmondta, hogy a kisfiukat középre ültették az ülésmagasítóra, akit ahogy kell, be is kötöttek.

„Mi is beszálltunk és becsatoltuk a biztonsági övet, majd elindultunk. A Rákóczi utcán járhattunk, amikor az úton feltűnt egy csatornafedél. Lehetett rajta látni, hogy valami nincs rendben, mintha egy bot lett volna rajta vagy valami hasonló, így inkább a biztonság kedvéért nem hajtottam rá.”

Tamás a két kerék közé fogta a csatornafedelet, de az valahogy így is beleakadt az autó aljába, ami megakasztotta a teherautó hátsó tengelyét.

A következő pillanatban olyan volt, mintha robbantottak volna a kocsi alatt. Legalább egy méter magasba feldobta az autót a csatornafedél, majd felborított minket egyenesen bele a vízelvezető árokba. Az volt a szerencse, hogy lassan mentünk…

– idézte fel a történteket az apuka.

A helyiek a robbanás után azonnal kiszaladtak az utcára és Tamásék segítségére siettek.

„A lakosok hozzánkállása nagyon megható volt. Olyan együttérzéssel, profi segítségnyújtással fordultak felénk, amire nem is számítottam. Én valószínűleg egy percre sokkot kaphattam, mert a feleségem szólt, hogy csatoljam ki Benit, mert ki akarják emelni az autóból, de én nem válaszoltam, csak fogtam tovább a kormányt. Végül az okos kisfiam volt az, aki kicsatolta a biztonsági övét. Utána a feleségemet segítették ki, majd engem. Hívtak hozzánk tűzoltókat és mentőket is, akik pillanatokon belül ott is voltak az utcán. Végül – szerencsére – nem sérülünk meg!” – mondta Tamás, aki a Metropolon keresztül üzent azoknak, akik segítettek a családján.

„Angyalok vagytok! Köszönjük szépen a segítséget a lakóknak, az önkormányzatnak és a polgármesternek, a szakembereknek, valamint egy fiatal lánynak, aki végül bátran bemászott az autóba és kiszedte a benne hagyott értékeinket. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk!” – zárta.