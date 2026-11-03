RETRO RÁDIÓ

Ez az egyszerű szokás segíthet megőrizni a memóriánkat

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Nem feltétlenül bonyolult feladatokkal vagy különleges módszerekkel őrizhetjük meg a szellemi frissességünket idősebb korban. Egy kutatás szerint a kertészkedés is segíthet abban, hogy agyunk tovább maradjon aktív, és lassabban romoljanak a gondolkodási képességeink.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.03. 12:54
Módosítva: 2026.11.03. 12:56
kertészkedés szokás hobbi

Az idő múlásával sokan attól tartanak, hogy romlik a memóriájuk, nehezebben koncentrálnak, vagy már nem olyan gyors a gondolkodásuk, mint korábban. Pedig egy egészen hétköznapi tevékenység is segíthet megőrizni a szellemi frissességet. A kertészkedés nemcsak kellemes időtöltés, hanem az agyunk számára is hasznos lehet.

Kertészkedés közben egy idősebb nő növényeket gondoz a kertben.
A kertészkedés a szellemi frissesség megőrzésében is segíthet.
Fotó: MI generált illusztráció

A kertészkedés segíthet lassítani a szellemi hanyatlást

Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 550, 1921-ben született ember adatait vizsgálták. A résztvevők intelligenciáját már gyermekkorukban, 1932-ben felmérték, majd közel nyolcvanéves korukban újabb vizsgálatokon vettek részt.

A kutatók később 83, 87 és 90 éves korukban is ellenőrizték a gondolkodási képességeiket. Az eredményekből érdekes összefüggés rajzolódott ki. Akik szívesen foglalkoztak kertészkedéssel, azoknál kisebb mértékű szellemi hanyatlást figyeltek meg.

A kertészkedés ugyanis egyszerre mozgatja meg a testet és az elmét. A növények gondozása, az új ismeretek elsajátítása és a kerti munkák megtervezése mind olyan képességeket igényelnek, amelyeket idősebb korban is érdemes rendszeresen használni.

Janie Corley, a kutatás egyik szerzője szerint a növényekkel kapcsolatos feladatok összetett gondolkodási folyamatokat, köztük a memóriát és a tervezési képességet is igénybe veszik. A szakember úgy véli, hogy a rendszeres kertészkedés összefügghet a szellemi hanyatlás alacsonyabb kockázatával.

Már egy kis idő is sokat számíthat

A vizsgálat egyik érdekes eredménye, hogy még a viszonylag kevés kertészkedéssel töltött idő is kedvezőbb időskori gondolkodási képességekkel társult. Ez az összefüggés a fizikai aktivitástól és a társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül is megfigyelhető volt.

A természetben töltött idő ráadásul más szempontból is jótékony lehet. Korábbi kutatások összefüggést találtak a természetközeli tevékenységek, valamint az alacsonyabb vérnyomás, a szorongás és a depressziós tünetek enyhülése között.

 

Forrás: John Sundholm, People With High Mental & Emotional IQ Stick With One Old-Timey Habit Pretty Much Their Whole Life, YourTango, https://www.yourtango.com/self/people-high-mental-emotional-iq-stick-one-old-timey-habit-whole-life

 

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