RETRO RÁDIÓ

8 dolog, ami a 80-as és 90-es években még menő volt

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Volt idő, amikor egy hatalmas CD-gyűjtemény, egy drága öltöny vagy egy jól fizető állás is komoly elismerést váltott ki. A 80-as és 90-es évek státuszszimbólumai közül azonban mára sok elvesztette a jelentőségét. Most felfedjük, mi az a nyolc dolog, amivel régen még bárkit le lehetett nyűgözni.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.05. 11:59
80-as évek 90-es évek divatos

A 80-as és 90-es évek státuszszimbólumai ma már egészen más megítélés alá esnek. Ami akkoriban sikernek vagy különleges teljesítménynek számított, az ma sokszor teljesen hétköznapi, sőt néha már elavult dolognak tűnik. A technológia fejlődése és a fiatalabb generációk megváltozott értékrendje alaposan átírta, mit tartunk igazán menőnek.

A 80-as és 90-es évek státuszszimbólumai, régi CD-k és videókazetták
A 80-as és 90-es évek státuszszimbólumai közül sok mára elvesztette jelentőségét.
Fotó: MI generált illusztráció

A 80-as és 90-es évek státuszszimbólumai, amelyek elvesztették jelentőségüket

1. Egyetemi diploma

Régen a diploma szinte biztos belépőt jelentett a jól fizető állások világába. Ma már önmagában nem garantálja a sikert, ezért sok fiatal inkább szakmát tanul, amellyel akár magasabb fizetést is elérhet.

2. Egyetlen munkahely egy egész életen át

Korábban nagyra becsülték azt, aki évtizedekig ugyanannál a cégnél dolgozott. Ma viszont a munkahelyváltás sokszor tudatos karrierépítési döntés, amellyel jelentősebb fizetésemelést lehet elérni.

3. Rengeteg túlóra

Aki régen késő estig dolgozott, azt gyakran különösen szorgalmasnak tartották. A fiatalabb generációk azonban már nagyobb hangsúlyt helyeznek a munka és a magánélet egyensúlyára.

4. Hatalmas CD-gyűjtemény

A 90-es években egy több száz lemezből álló gyűjtemény komoly büszkeségnek számított. Az online zenehallgatás elterjedésével azonban a CD-k elvesztették korábbi jelentőségüket, bár sokak számára továbbra is nosztalgikus emlékeket jelentenek.

Fotó: MI generált illusztráció

5. A videómagnó beprogramozása

Volt idő, amikor igazi technikai tudásnak számított, ha valaki képes volt beállítani a videómagnót egy műsor felvételére. A digitális technológia fejlődésével ez a képesség mára gyakorlatilag feleslegessé vált.

6. Hatalmas, drága ház

A nagy családi ház korábban a siker egyik leglátványosabb jelképe volt. A mai fiatalok közül azonban egyre többen a takarékosságot helyezik előtérbe.

7. Öltönyben járni dolgozni

A 80-as és 90-es években az elegáns öltöny a szakmai siker és a tekintély jelképe volt. Az otthoni munkavégzés elterjedésével azonban sok munkahelyen már a kényelmesebb öltözködés vált természetessé.

8. Plüssfigurák gyűjtése

A 90-es években hatalmas őrület övezte a gyűjthető plüssállatokat. Sokan abban bíztak, hogy a ritkább darabok egyszer vagyonokat érnek majd, ám a várva várt értéknövekedés általánosságban elmaradt.

 

Forrás: Alexandra Blogier, 8 Things That Used To Really Impress People In The 80s And 90s That Now Mean Basically Nothing, YourTango, https://www.yourtango.com/self/things-used-impress-people-eighties-nineties-now-mean-nothing

 

 

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