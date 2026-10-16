Képernyőidő: ezt rontják el gyakran a szülők

A képernyőidő száma önmagában nem árulja el, hogyan hat az online világ egy kamaszra. Két fiatal tölthet ugyanannyi időt a telefonján, miközben az egyik barátokkal beszélget, a másik pedig olyan tartalmakat néz, amelyek után szorongóbbnak vagy kevésbé jónak érezheti magát.

A képernyőidő és online tartalom is számít.

Fotó: MI generált illusztráció

Miért kevés önmagában a képernyőidő?

Hannah Schacter pszichológiaprofesszor szerint sokszor fontosabb az online élmény tartalma, mint a kijelző előtt töltött percek száma. Egy 2024-es, 141 kutatást összegző elemzés arra jutott, hogy az aktív és a passzív közösségi médiahasználat jólléttel való összefüggéseinek többsége elhanyagolható volt, vagyis önmagában egyik használati mód sem tekinthető egyértelműen jobbnak.

A közösségi média használata nem csak idő kérdése

A szülőknek ezért érdemes arra is figyelniük, mit lát a kamasz, kivel beszél, és marad-e elég ideje alvásra, tanulásra és családi időre. A képernyőidő csökkentése sem feltétlenül tiltással kezdődik. A kíváncsi, nem számonkérő beszélgetések, az esti telefonmentes idő és a közös családi pillanatok segíthetnek egészségesebb digitális szokások kialakításában.

Forrás: Ashley Lynch, What Parents Are Actually Getting Wrong About Teen Screen Time and Social Media Use, Us Magazine, https://www.usmagazine.com/entertainment/news/screen-time-isnt-everything-what-your-teen-does-online-matters/