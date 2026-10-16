3 csillagjegynek szerencsés korszak kezdődik október 17-től

A horoszkóp szerint három csillagjegy szerencsés korszakba lép október 17-én. A Hold és Merkúr kapcsolata elsősorban tisztánlátást hozhat, így azok a kérdések is rendeződhetnek, amelyek az elmúlt napokban még bizonytalanságot okoztak.

A horoszkóp szerint ők fordulatra számíthatnak.

Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: az Ikrek előtt megnyílhat az út

Az Ikrek számára hirtelen állhat össze a kép. Ami eddig visszatartotta őket, világosabbá válhat, és ezzel az önmaguk elé állított akadályok is eltűnhetnek. A Merkúr hatása most lendületet adhat ahhoz, hogy végre elinduljanak abba az irányba, amelyet helyesnek éreznek.

A Mérleg végre tisztábban láthat

A Mérleg életében is változást hozhat október 17. Egy korábban zavaros helyzet most egyértelműbbé válhat, ami különösen felszabadító lehet. Ha eddig nem tudták, merre induljanak, most már sokkal határozottabban láthatják maguk előtt az utat.

A Vízöntő megerősítést kaphat

A Vízöntő számára a szerencsés korszak egy döntéshez kapcsolódhat. Megerősítést kaphat abban, hogy jó irányba készül lépni, miközben tudatosan igyekszik távol tartani magát a negatív gondolatoktól. Ez a szemléletváltás adhatja meg azt a lendületet, amellyel új időszak kezdődhet az életében.

Forrás: Ruby Miranda, 3 Zodiac Signs Enter A Very Lucky Era On October 17, YourTango, https://www.yourtango.com/2026400472/zodiac-signs-lucky-era-october-17-2026