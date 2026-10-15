Pénzügyi siker jöhet, ha ez a 3 csillagjegy mer váltani

A horoszkóp szerint három csillagjegy is közelebb juthat a pénzügyi sikerhez október 19. és 25. között. Több olyan lehetőség is visszatérhet, amely korábban már felmerült, miközben új együttműködések és pénzügyi döntések kerülhetnek előtérbe.

Nekik fordulatot ígér a horoszkóp az anyagiak terén.

Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: a Baknak új lehetőség hozhat pénzt

A Baknak most érdemes lehet nyitottnak lennie arra, hogy ne a megszokott módon próbáljon előrelépni. Október 23-án a Juno a Vízöntőbe lép, ami az asztrológiai értelmezés szerint változást hozhat abban, hogyan kezeli a pénzügyeit és milyen módon próbál több bevételhez jutni.

Új üzleti partner, szokatlan pénzkereseti ötlet vagy egy merészebb döntés is képbe kerülhet. A Juno az év nagy részét már a Vízöntőben töltötte, ezért ez az időszak ismét arra ösztönözheti a Bakot, hogy kilépjen a megszokott keretek közül, és másokkal együttműködve keressen új lehetőségeket.

A Mérlegnél visszatérhet egy régi ajánlat

A Mérleg pénzügyeiben október 24. lehet fontos fordulópont. A pénzügyi siker itt akár egy korábbi ajánlat, egy régi lehetőség vagy egy új karrierirány formájában is megjelenhet, ezért most különösen érdemes figyelni arra, mi bukkan fel újra.

Ugyanezen a napon a Merkúr retrográd mozgásba kezd a Skorpióban, ami további múltbeli ajánlatokat és lehetőségeket hozhat vissza felülvizsgálatra. A Mérlegnek most türelmesen érdemes újragondolnia ezeket, és más szemmel néznie azokra a lehetőségekre, amelyekkel korábban már találkozott.

A Szűznek a befektetéseit kell átnéznie

Október 25-én a retrográd Vénusz visszatér a Mérlegbe, ami a Szűznél a pénzügyi kapcsolatok és a befektetések felülvizsgálatát helyezheti előtérbe. Az asztrológiai előrejelzés szerint most érdemes megvizsgálni, hogy a pénztermelő befektetések valóban hasznosak-e, és ugyanez igaz az üzleti kapcsolatokra is.

A Vénusz november 13-ig marad retrográd a Mérlegben. Amikor novemberben ismét direkt mozgásba fordul, a Szűz már az addig levont következtetések alapján hozhat új döntéseket.

Forrás: Kate Rose, 3 Zodiac Signs Attract Wealth & Success All Week From Now Through October 25, YourTango, https://www.yourtango.com/2026401636/zodiac-signs-wealth-success-october-19-25-2026