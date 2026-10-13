4 csillagjegy élete fordulhat jobbra év végére

Az év utolsó hónapjai négy csillagjegy számára hozhatnak igazán jelentős fordulatot. A horoszkóp szerint a szeptember végén az Oroszlán jegyébe lépő Mars olyan változásokat indíthat el, amelyek segítenek lezárni a múltat, és új lehetőségeket teremtenek. May asztrológus úgy véli, egyesek számára ez az időszak valóságos választóvonalat jelenthet a régi és az új életük között.

Számukra kedvező fordulattal kecsegtet a horoszkóp.

Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: ennek a 4 csillagjegynek fordulhat jobbra az élete

Oroszlán

Az Oroszlánok 2026 végére egészen más emberré válhatnak, mint amilyenek az év elején voltak. A Jupiter, a Mars és a déli holdcsomópont hatására egyre kevésbé foglalkoztatja őket mások elismerése, helyette arra összpontosítanak, amit valóban el szeretnének érni. Ez a felismerés segíthet nekik megszabadulni a régi elvárásoktól, és végre a saját céljaikat követni.

Vízöntő

A Vízöntők számára az emberi kapcsolatok hozhatják a legnagyobb felismeréseket. A horoszkóp szerint világosabbá válhat, kik az igazi barátaik, és kik azok, akik valójában nem támogatják őket. Egy tanár vagy mentor tanácsa különösen sokat jelenthet, akár az egész világlátásukat megváltoztathatja. Ehhez azonban nyitottnak kell maradniuk mások véleményére.

Fotó: MI generált illusztráció

Skorpió

A Skorpiók életében a karrier kerülhet előtérbe, és végre megérkezhet az az elismerés, amelyre régóta várnak. A Mars lendületet adhat a szakmai előrelépéshez, akár egy előléptetéshez is. Közben azonban felmerülhet bennük a kérdés, hogy valóban azt az életet építik-e, amelyre vágynak. May asztrológus szerint ez a változás olyan belső békét hozhat, amelyben már nem érzik szükségét annak, hogy bárkinek bizonyítsanak.

Bika

A Bikák számára az otthon és a család jelentheti a legnagyobb örömforrást év végén. Egy lakásvásárlás vagy a család bővülése is szóba kerülhet, miközben lehetőségük nyílik rendezni régi családi konfliktusaikat. A horoszkóp szerint most megtanulhatják, hogyan őrizzék meg a kapcsolatot a múltjukkal anélkül, hogy tovább cipelnénk annak terheit.

Forrás: Marielisa Reyes, 4 Zodiac Signs Are Gonna Be In A Much Better Situation By The End Of The Year, YourTango, https://www.yourtango.com/zodiac/four-zodiac-signs-better-situation-end-year-2026